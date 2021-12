Marta Ortega inaugura en A Coruña primera exposición de Lindbergh en España

A Coruña, 1 dic (EFE).- La futura presidenta de Inditex, Marta Ortega, ha inaugurado esta mañana en A Coruña la primera exposición sobre Peter Lindbergh en España en la que se exhiben más de 150 imágenes de algunas de las mujeres más famosas del mundo de la moda y el cine como Naomi Campbell, Charlotte Rampling o Uma Thurman.

Comisariada por el propio Peter Lindbergh (Leszno, Polonia, 1944) poco antes de su prematura muerte en 2019, la muestra se presenta en colaboración con la Fundación Lindbergh, bajo la dirección de Benjamin Lindbergh, hijo del fotógrafo, y se titula Untold Stories.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el todavía presidente de Inditex, Pablo Isla, y consejeros del grupo; o el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde, han sido algunos de los invitados a una visita privada de la muestra que han recorrido durante algo más de una hora.

"Maravillosa" y "muy recomendable" han sido las consideraciones de algunos de los primeros invitados, impresionados por las enormes pantallas. "Hay una sala que ya veréis rodeada de pantallas donde proyectan cantidad de imágenes como si estuvieras envuelto en un mundo de imágenes y sensaciones impresionante", ha abundado el rector.

Marta Ortega, impulsora de esta exposición, fue amiga del fotógrafo y admiradora de su obra y ha querido traer a A Coruña un evento de primer nivel que sirva también para promocionar el espíritu cultural de Galicia en el mundo.

Una nave industrial del puerto reconvertida, y parcialmente pintada de negro por fuera, acoge esta exposición de grandes fotografías sobre paredes blancas, que se abrirá al público el próximo sábado y se podrá visitar hasta el 28 de febrero de 2022, en una intervención arquitectónica dirigida por Elsa Urquijo.

Acompañada por Benjamin Lindbergh y por Elsa Urquijo, Marta Ortega ha departido con los invitados a esta visita sobre los detalles de la exposición.

En ella se podrán ver más de 150 imágenes tomadas entre los primeros 80 y 2019, en las que Lindbergh inmortalizó a algunas de las mujeres más famosas del mundo de la moda y el cine, entre ellas a Linda Evangelista, Naomi Campbell, Kate Moss, Nicole Kidman, Charlotte Rampling o Uma Thurman.

La obra de Lindbergh se ha expuesto en muestras individuales y colectivas en todo el mundo, las últimas The Unknown, Ullens Center for Contemporary Art, Pekín (2011); Fotomuseum, Amberes (2011-12); Berlín, Maison de la Photographie, Lille, Francia (2013); The Unknown and Images of Women, HDLU Museum, Zagreb, Croacia (2014); y Peter Lindbergh/Garry Winogrand: Mujeres en la calle, NRW-Forum Düsseldorf (2017).