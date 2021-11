Marta Pessarrodona cumple 80 años con libros de poesía completa y de homenaje

Barcelona, 18 nov (EFE).- La poeta, ensayista, traductora, crítica literaria y articulista Marta Pessarrodona, 51 Premio de Honor de las Letras Catalanas, cumple hoy jueves ochenta años y los celebrará con el volumen "Tot m'admira. Poesia completa (1965-2021)" y un libro de homenaje a modo de "fiesta de aniversario".

Publicado por Viena Edicions, en "Tot m'admira", tal como indica el poeta Àlex Susanna, el lector podrá "disponer finalmente del conjunto de su obra poética", además de unos muy iniciales "8 poemes", de 1965, que la autora egarense nunca había querido recoger hasta ahora en una antología, así como un "Tríptic civil", inédito, escrito recientemente a modo de colofón.

En la obra se incluyen todos los libros de poemas de Pessarrodona y un texto inicial, "As times goes by", donde la escritora repasa, en palabras de Susanna, "todo lo que hay detrás de cada uno de sus libros: lecturas, maestrías, complicidades, amistades y accidentes de vida exterior, que diría Riba".

A su juicio, se trata de un texto que "es el mejor pórtico a una de las obras poéticas moralmente más densas y personales de estos últimos cincuenta años. Una voz, la de Pessarrodona, inconfundible, que hace de cada poema una crítica y una celebración de la vida".

Además de esta obra, que se presentó el pasado día 10 en un acto al que asistió la poeta, está previsto que esta noche en la librería Ona sus amigos se reúnan para "regalarle" un libro de homenaje, publicado por Comanegra, en una edición de Marta Nadal e Isabel Graña, con el título "Sobre Marta Pessarrodona".

Intervendrán en este acto Jordi Puig, Àngels Gregori, David Castillo, así como la misma Marta Pessarrodona, con alguna que otra sorpresa preparada.

El libro incluye varias entrevistas a la escritora catalana, reseñas de sus obras y ensayos sobre "la importancia de la obra de esta autora total", introductora en Cataluña de Virginia Woolf, Doris Lessing, Susan Sontag o Sylvia Plath.

Nacida el 18 de noviembre de 1941 en Terrassa, Marta Pessarrodona ha sido reconocida durante su trayectoria con la Creu de Sant Jordi o el Premio Nacional de Cultura del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA), y está considerada una de las grandes expertas mundiales en Virginia Woolf y el Grupo de Bloomsbury, para lo que pasó largas temporadas en Londres investigando sobre estos artistas.