Más de 30 artistas actuarán en directo y en línea en el Mercat de Vic

Barcelona, 10 jul (EFE).- El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) celebrará del 14 al 19 de septiembre su 32 edición, que este año será en formato híbrido con encuentros profesionales en línea y actuaciones de más de 30 artistas tanto presenciales en cuatro espacios de la ciudad de Vic (Barcelona) como virtuales.

La presentación del MMVV ha contado con la presencia del director artístico del MMVV, Marc Lloret, la alcaldesa de Vic, Anna Erra, la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, y el presidente delegado del área de Cultura de la Diputación de Barcelona, Joan Carles García.

Los conciertos en línea, en su mayoría estrenos y con artistas de promotores diferentes, se grabarán las últimas dos semanas de agosto en L'Atlàntida de Vic, con un público limitado a 40 personas, y se emitirán entre el martes 15 y el viernes 19 en la web del MMVV.

Se emitirán entre 8 y 10 conciertos cada día, que podrán disfrutar los profesionales en exclusiva en la web hasta que se publiquen para todos los públicos 24 horas después.

Los conciertos presenciales, con aforo limitado y las medidas de seguridad indicadas por las autoridades, tendrán lugar los días viernes 18 y sábado 19 en cuatro espacios diferentes de la ciudad: el exterior de L'Atlàntida, el parque Jaume Balmes, la Bassa dels Hermanos y la plaza dels Màrtirs.

La actuación de presentación tendrá lugar el domingo 13 de septiembre con Maria Arnal y Marcel Bagés, y continuará el martes 15 con Alba Careta, Bemba Saoco, Carles Casas homenajeando a Ennio Morricone, Èric Vinaixa, Meritxell Neddermann, Renaldo & Clara y Toni Xuclà, Clàudia Cabrero y Gemma Abrié.

El miércoles 16 actuarán Alex Serra & Totidub, Koko-Jean & The Tonics, Las Migas, Lavanda, Matthew McDaid, Núria Andorrà, Carles Viarnés y Paula Peso; y jueves 17 Corcs Drum & Organ, Carlos Sarduy, EJ Marais, Lídia Pujol homenajeando a Cecilia, Mi Capitán, Nerea Bassart y Sam Berridge.

El viernes 18 será el turno de Dolo Beltrán, Elisabet Raspall, El Pony Pisador, Nakany Kanté, Pinpilinpussies, Queralt Lahoz y The Tyets.

Entre las actuaciones presenciales, se ha confirmado el viernes 18 la de de Blaumut, Gemma Humet, Gerard Aledo, Ginestà y Massa; y sábado 19 de Anna Andreu, Le Nais, Riders of the Canyon, Pau Vallvé y Anaïs Vila, además de las actuaciones para público familiar de El Pot Petit y Reggae per Xics.

A los artistas ya confirmados hace falta sumar las propuestas de otras comunidades como Galicia, Andalucía, Extremadura, Baleares y Comunidad Valenciana, estas dos últimas en colaboración con el Institut Ramon Llull, además de los artistas internacionales, con la idea que estas propuestas se graben desde los lugares de origen.