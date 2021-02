Matías Varela, el sueco de sangre gallega que pasó de “Narcos” a “Hierro”

Madrid, 13 feb (EFE).- Conocido por su papel de Jorge Salcedo en “Narcos”, Matias Varela se incorpora, tras trabajar recientemente con Ridley Scott en la serie “Raised by wolves”, a la segunda temporada de “Hierro”, una ficción con la que este actor sueco de sangre gallega espera que se le abran puertas en la industria española.

La historia del actor Matias Varela es, como él mismo dice, “curiosa”. Nacido en Estocolmo, a Varela le corre sangre gallega por las venas y unas ganas inmensas por hablar su lengua materna, la de sus padres, la que habló durante toda su infancia.

El actor se incorpora a la segunda temporada de la aclamada “Hierro”, que Movistar+ estrena el 19 de febrero, para ponerle las cosas difíciles a la jueza Montes y darle otro punto más de carácter internacional a una producción que cuenta con una excelente Candela Peña y con la brillantez del argentino Darío Grandinetti.

Varela vuelve a España, la tierra de sus padres, con un “deseo” y una “esperanza”, como el propio actor cuenta a Efe en una entrevista, de lograr que la serie le abra las puertas al mercado español: “Yo siempre he tenido la esperanza de que la gente en España haga la conexión de que yo sí soy español y hablo castellano”, dice el actor con un acento, efectivamente, gallego.

Les sorprenderá a muchos, que vieron sus grandes dotes para interpretar en inglés en la reciente “Raised by wolves”, de Ridley Scott”, o su marcado acento colombiano dando vida a Jorge Salcedo en “Narcos” y “Narcos Mexico”. Sin embargo, el actor sueco tiene raíces españolas de las que quiere “presumir” en pantalla.

“Me encantaría que ‘Hierro’ me abriera puertas en España. Por muy sueco que sea, para mí España siempre será España. Yo me siento gallego en parte, siendo mi primera lengua, mi lengua natal, que hablé de pequeño”, dice el actor, que interpreta a Gaspar Cabrera en “Hierro”.

“Siempre tuve la esperanza y el deseo de trabajar en el mercado español, no sólo en el mercado latino sino también español de España. Cuando me llamaron, me agradó mucho a nivel personal y emocional”, cuenta el actor, recordando la llamada de Jorge Coria, director de la serie.

Con gran éxito en su país con ficciones como “Blinded”, el actor reconoce haber “tenido mucha suerte de salir de Estocolmo” y poder trabajar también en otras industrias, especialmente la americana, y hacerlo a “un nivel muy alto”.

“He tenido más suerte que talento”, dice el actor, al que no le sobran títulos e interpretaciones para demostrar que de talento sabe un rato. Sin embargo, dentro de ese extenso curriculum faltaban oportunidades en la industria española: “El gremio español nunca me había llamado”.

“Lo primero que pensé cuando vi la información sobre la serie fue ‘Esto tiene muy buena pinta’”, dice el actor en relación a la ficción dirigida por un Jorge Coira al que Varela reconoce admirar: “Es fantástico”.

“Es uno de mis directores favoritos contando todos los que he trabajo, que son más de 50. Es un tipo con un talento increíble y además muy buena gente a nivel personal”, dice el actor, que admite que empezó a “estudiar la industria española y ver películas” de nuestro país para conocer más el mercado.

“Se hacen cosas muy buenas en España, pero ‘Hierro’ tiene un nivel muy alto. Me pareció una serie brutal, una serie al nivel de cualquier ficción internacional. Tiene un nivel tan alto que es comparable con cualquier serie de HBO, Netflix, HULU o de cualquiera americana”, desarrolla el actor.

De hecho, el intérprete hace hincapié en esa misma idea: “Hacer ‘Hierro’ no me dio la sensación de bajar de liga”, comenta el actor, que venía de rodar con Ridley Scott, “ha sido una experiencia muy bonita. Fue una grabación muy profesional y el equipo trabajaba a un nivel comparable con el nivel internacional, tanto detrás como delante de la cámara”.

En cuanto a trabajar en España, el actor concluye: “Si te sientes español como yo y siempre tuviste esa sensación de no tener la conexión con tu país de origen, algo que te habría gustado, pues esto es muy bonito. Es precioso trabajar con un equipo que tiene mucha idea de lo que está haciendo como lo es el de ‘Hierro’”.

Patricia Muñoz Sánchez