Maximiliano Calvo: "Soy como un fugitivo con diferentes DNI"

Madrid, 17 oct (EFE).- Maximiliano Calvo llegó a abrir conciertos para grupos como Muse y The Killers en Argentina, pero lo dejó todo para codearse con María Jiménez y el clan de los Morente en discos y fiestas de Madrid, mientras impulsa su recién iniciada carrera como actor, en fin, todo "un lío" que ha logrado convertir en música.

"Es divertido volver a hacerse un nombre, porque puedes inventar otro personaje. Es como ser un fugitivo con diferentes DNI. No hay que dejar de divertirse, hacer una carrera musical un poco fílmica, porque lo que hacemos es contar historias", argumenta a Efe este artista.

Calvo (Rosario, Argentina, 1992) se dio a conocer en su país como miembro del grupo Intrépidos navegantes y más tarde en solitario, antes de coger las maletas y plantarse en España en 2019 por puro ánimo de "investigación".

"Soy un enamorado de Madrid de toda la vida. He escuchado a tantos músicos contarme la ciudad de una forma tan bonita que pensé que cumpliría los requisitos para mi vida... y lo hizo con creces. De aquí no me muevo", afirma.

Mal no le ha ido, pandemia mediante incluso, convertido en el primer fichaje de la reabierta Virgin Music Spain, con un EP bajo el brazo titulado "El lío de Maximiliano Calvo" y un reciente papel en la serie de televisión "ByAnaMilán".

"Soy un tipo al que le gusta meter las narices en todas partes. Al llegar aquí lo hice en el mundo del flamenco y donde había un sarao, allí estaba; quería ver cómo se vivía y me anidaron familias muy bonitas, como los Morente, los Carmona o los Flores", cuenta de su arranque en la capital española.

Eso transformó progresivamente su forma de hacer música. "Ser siempre el mismo es un aburrimiento total", defiende el argentino, que en pleno brindis por la firma de su contrato con Virgin lanzó un nombre al aire como la guinda que le faltaba al repertorio de su disco: "María Jiménez".

"Se quedaron todos a cuadros, pero les pasé una canción y ella dijo que le encantaba, que era muy canalla, que le recordaba a lo que hizo con La Cabra Mecánica", rememora sobre el origen del tema "El lío" con la artista sevillana de 71 años.

El lío de Calvo no acaba ahí, porque en las seis canciones que incluye su primer lanzamiento discográfico pasa de la rumba salvaje a una cumbia de tintes kitsch producida por Carlos Ares o a la crónica callejera con su amigo Walls, en una nueva versión a dúo de su tema "Malnacido".

"Somos unos malandros y hasta tenemos un grupo de whatsapp que se llama 'Tiembla Madrid'", explica sobre esa decisión de grabar juntos, una relación de cercanía que también le ha atado a la cantante dani (viven juntos) a través de la sentimental "La despedida".

Entre medias, quiso cruzar caminos asimismo con la canaria Valeria Castro. "Me encanta cómo lleva la música adelante. Le mandamos el tema durante la pandemia y cuando nos lo devolvió, nos pusimos a llorar", cuenta del origen de "Febril", en el que también colabora el guitarrista Paco Soto y que acabó en uno de los capítulos de la serie de televisión "Sky Rojo".

"Por eso el disco se llama así, por el lío que tenía en la cabeza; quería llevarlo de manera tragicómica, divirtiéndome con esa cumbia con la que me moría de risa y luego pasarme a un bolero desgarrador", justifica ante una mezcolanza que se repite en los colaboradores, "colegas" corrige él, a los que le une "una relación muy pasional con la música, intentando poetizar la vida, y el salir por la noche para recoger experiencias".

Convencido de que "cualquier expresión artística sirve para sumar", se lanzó además a los brazos del arte dramático, primero con una aparición en la serie web "Dating Stories", antes de saltar en 2020 a "ByAnaMilán".

"Soy muy camaleónico", apunta ante dejes y giros que denotan que sus días en Madrid están haciendo mella en su acento original. "En la última serie interpreto a un español y se me pega, pero luego vuelvo al barrio y soy rosarino de nuevo", aclara.

Bajo su filosofía de "no pasar por los lugares como un turista, sino llegar como un viajante", a Calvo le queda aparentemente mucho camino en España: ya tiene otro EP listo y está ahora mismo volcado en su primer disco de larga duración.

"Y me encantaría trabajar con Almodóvar. Creo que le pego mucho. Que no pierda más tiempo y que me llame", exclama audaz este artista que acaba de estrenar el cortometraje "Cuando baje el telón" y que actuará el próximo 27 de octubre en el Café Berlín, dentro de algo que ha dado en llamar "Maximiliano la lía los miércoles".

Javier Herrero.