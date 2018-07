Dos de los mayores conglomerados de medios Australianos anuncian su fusión

Los conglomerados de medios australianos Fairfax Media y Nine Entertainment anunciaron hoy sus planes para fusionarse antes de fin de año, acuerdo que una vez sea integrado estará valorado en cerca de 3.000 millones de dólares estadounidenses.

En un comunicado emitido por ambas compañías señaló que el acuerdo les ayudará a ahorra más de 50 millones de dólares australianos (unos 37,3 millones de dólares estadounidenses o 31,7 millones de euros) en los próximos dos años.

Hugh Marks, director ejecutivo del futuro grupo que será conocido como "Nine", apuntó en el escrito que la fusión "añadirá otra dimensión creando un única multiplataforma compañía de medios que alcanzará a más de la mitad de Australia a través de televisión, medios en internet, prensa y radio".

El acuerdo, por el que Nine Entertainment obtendrá el 51,1 por ciento de las acciones de la nueva compañía, tiene aún que ser ratificado por los accionistas y los organismos reguladores del mercado, aunque se espera que se complete antes de 2019.

El grupo Fairfax opera dos de los principales diarios del país, "Sydney Morning Herald" y "The Age", entre otras cabeceras y emisoras de radio, mientras que Nine Entertainment controla el canal de televisión "Nine Network".