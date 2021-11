McCann:La paz no puede imponerse desde arriba en conflicto palestino-israelí

Barcelona, 8 nov (EFE).- A partir de la historia real de Rami y Bassam, un israelí y un palestino que tienen en común que ambos han perdido a una hija, el escritor Colum McCann ha creado su última novela, "Apeirógono", donde aborda el conflicto palestino-israelí en un texto conmovedor e impactante del que ha hablado hoy.

En su segunda visita a Barcelona, el irlandés, que reside en Nueva York, se ha mostrado optimista respecto a la resolución de este problema, aunque no ha querido poner fechas.

"La paz no puede imponerse desde arriba como desde hace décadas que se intenta, presionando, sino que debe salir desde abajo, de diferentes voces, que es como funciona una bandada de pájaros cuando vuela. De los más jóvenes, que tengan acceso a la tecnología bien utilizada y también a un buen sistema educativo", ha argumentado.

A su juicio, si hubiera "cien Greta Thunberg hablando de esta cuestión a diario, creo que el efecto sería muy rápido", y tampoco ha obviado que si en Irlanda del Norte hace 23 años se firmó la paz con un conflicto enquistado durante unos 800 años, "la realidad nos enseña que nada hay imposible".

Publicado por Seix Barral y por l'Altra Editorial, en catalán, en su libro, finalista de varios premios internacionales y considerado como uno de los mejores del año para The Guardian, The New York Times o The Sunday Times, Colum McCann, a partir de pequeños fragmentos, un total de 1001, muestra la amistad entre dos hombres, con circunstancias vitales muy distintas, pero que han visto morir a sus hijas.

Rami perdió a la suya, Smadar, cuando tenía trece años y fue asesinada por un terrorista suicida en una zona comercial israelí, mientras que Bassam vio morir a Abir, de apenas diez años, por una bala de un policía fronterizo a la salida de la escuela una mañana en una hora de recreo.

El escritor, ganador con otras obras suyas del National Book Award o del Premio Literario Internacional IMPAC de Dublín, ha rememorado que todo empezó a tomar forma cuando en 2015 viajó a Israel y Cisjordania con un grupo de artistas y activistas y allí se inmiscuyó en la vida de muchas personas, tanto representantes de instituciones, como de colonos o de familias palestinas, teniendo "una visión caleidoscópica de la situación, en un viaje que me impresionó muchísimo".

El penúltimo día hicieron un viaje a Bayt Jala, a las afueras de Jerusalén y allí, en un edificio de oficinas "había dos hombres normales, que nos empezaron a explicar sus historias y quedé tan impactado que no pude más que empezar a llorar cuando les escuché".

A partir de ese momento, "tuve claro que aquello me había cambiado, pero no sabía cómo, y volví a Nueva York y empezaron a surgir las dudas sobre si yo tenía derecho a explicar su historia".

Decidió que debía volverlos a ver -ahora se han convertido en dos de sus mejores amigos- y cuando les explicó su proyecto literario, ambos le dieron permiso, aunque "yo les avisé que era novelista y que, por tanto, inventaba".

Ellos, sin embargo, respondieron que "la peor cosa de la vida que les podía pasar ya les había pasado y que si podía captar una pequeña esencia de la verdad del pasado ya habría hecho mucho, con lo que empecé a explorar la mente y el corazón de estos hombres".

Todo ello ha quedado plasmado en una obra fragmentaria, con gran presencia de pájaros, y en la que tanto alude al problema de Irlanda como recuerda la última cena pública de François Mitterrand, o que el M-16 con el que dispararon a la pequeña Abir se fabricó cerca de la norteamericana ciudad de Samaria.

Cual director de orquesta, McCann ha ido juntando estos diferentes episodios en un libro en el que reivindica la memoria de las dos niñas, dos personas que sus progenitores y familias nunca olvidan.

En cuanto al título, "Apeirógono", ha agradecido a sus editoras españolas que no lo hayan cambiado porque entiende que es difícil de entender, pero ha comentado que es el nombre de una forma geométrica que tiene infinidad de lados, un nombre que empezó a serle familiar a raíz de su anterior novela, "Transatlántico".

Entiende que le sirve en gran medida para describir una novela en la que enlaza arte, historia, naturaleza o política con la amistad, la pérdida o el sentido de pertenencia, por una parte, y, por la otra, le permite decir que "todos somos cómplices de lo que ocurre en Israel y Palestina".

El título, ha proseguido, "viene a decir que el conflicto es de todos y también que el texto es de todos porque, en un momento de la escritura me pregunté quién era en realidad el narrador y en uno de los episodios ya le digo directamente al lector que él es también narrador".

Feliz de volver a encontrarse a Barcelona, donde hoy presentará su libro en el CCCB y mañana en la librería Finestres, McCann ha querido mostrar su agradecimiento al taxista que ayer rescató su ordenador después de haberlo extraviado.

"Es un honor estar en este rincón del mundo donde sé que hay un gran respeto por la literatura", ha concluido.