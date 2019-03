2018, el mejor año de la historia de la música en vivo en España

La industria del directo en España registró en 2018 el mejor año de su historia en términos de facturación, al cosechar un récord de 334 millones de euros, según consta en el décimo Anuario de la Música En Vivo, presentado hoy en Madrid.

Se trata del quinto ejercicio consecutivo de subidas, siendo esta última la de mayor volumen, un 24,1 % más de crecimiento, que deja el sector en niveles superiores a los registrados incluso antes de la crisis, que "rompe la dinámica de pérdidas vivida especialmente de 2009 a 2012" y que viene a reforzar "el peso específico de este sector como pata fuerte de la música".

La Asociación de Promotores Musicales (APM), la mayoritaria del sector con 74 empresas y más del 80 % de la facturación del país, ha achacado hoy en rueda de prensa estas cifras a la menor presión tributaria (tras la rebaja del IVA en 2017), al "crecimiento exponencial" del turismo musical y también "al azar" que dejó una agenda llena de estrellas globales que recalaron en España.

Entre los responsables de esos datos, se encuentra Bruno Mars, el artista internacional que más público congregó en sus citas en el país (110.000 personas). Por detrás, Ricky Martin (en diez "shows" reunió a casi 80.000 personas) y Shakira (71.000 espectadores en cinco espectáculos).

Las referencias nacionales tuvieron también un peso significativo y llama la atención la "increíble y curiosa casualidad" del empate en la cabeza de la gira de Operación Triunfo y la de Pablo Alborán, con 288.650 espectadores (en 24 y 30 conciertos, respectivamente). Le siguieron Fito & Fitipaldis, Pablo López y Dani Martín.

Un año más también fue muy importante el papel de los festivales. Así, en el podio de los macroeventos reinaron Arenal Sound de Burriana (Castellón) y Medusa Sunbeach Festival de Cullera (Valencia), ambos con 300.000 asistentes en 6 jornadas, por delante del madrileño Mad Cool, con 240.000 pero en solo tres días.

Por detrás figuran Primavera Sound de Barcelona (220.000 personas en 5 jornadas), el albaceteño Viña Rock de Villarrobledo (210.000, en 3), Rototom Sunsplash (208.000 en 7 días) y FIB (170.000 en 4), los dos en Beniccàsim (Castellón), el almeriense Dreambeach Villaricos de Cuevas de Almanzora (155.000, 5), el malagueño Weekend Beach Festival de Torre del Mar (140.000 en 3) y el Sónar de Barcelona (126.000 en 3).

En cuanto a los que tienen formato de ciclo, el primero fue el Festival Starlite de Marbella (Málaga) con 121.036 espectadores. Detrás, el gaditano Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera (100.000 asistentes), el canario Mar Abierto (76.2000), el madrileño Noches del Botánico (70.000) y Jardins de Pedralbes, en Barcelona (59.800).

"Tenemos frentes abiertos como el mundo de la reventa, tan preocupante y que nos está carcomiendo en los últimos años", han denunciado desde APM, antes de acusar a Google de ser "cómplices de una estafa, al aceptar publicidad de una empresa que fehacientemente está engañando".

Se refieren así a la política de esta empresa de posicionar en lugares privilegiados de sus búsquedas a compañías de reventa, una política que la tecnológica anunció hace más de un año que cambiaría para que los usuarios fueran conscientes de que no estaban adquiriendo entradas en puntos oficiales ni al precio original.

"Conocen nuestras postura y saben que consideramos que son cooperadores necesarios para que pasen estas cosas", han ratificado desde APM, que anunciado "próximos pasos" en este sentido.

Respecto a sus conversaciones con los partidos políticos, han lamentado que "tras muchas fotos de cara a la galería y buenas palabras, no ha habido continuidad" en las conversaciones, primero por los cambios de Gobierno, "que no han ayudado" y, segundo, porque "aunque hay coincidencia transversal en que hay que resolverlo, no es una prioridad para ellos".

La asociación, que ha manifestado asimismo su "preocupación" por la situación "volcánica" de la SGAE, ha anticipado su intención de presionar a las administraciones públicas para que "se reconozca no solo el carácter social y cultural de la música, sino también a nivel económico e industrial".

Respecto a si las cifras de 2018 pudieran no ser más que un espejismo, han reconocido que "las sensaciones de 2019 no son tan buenas como las del año pasado", pero se han abstenido de comentar más sin datos fiables a su disposición.

"Es cierto que las últimas cifras han sido muy buenas y no sería extraño que se estabilizaran o hubiera un ligero descenso en 2019 por pura corrección. Hay mucho de coyuntural en la música, porque vivimos un momento de muchas giras internacionales, pero también hay un componente estructural que apunta a una recuperación clara", ha apuntado Albert Salmerón, recién reelegido presidente de APM