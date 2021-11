Los Ángeles (EE.UU.), 15 nov (EFE).- Mel Gibson dirigirá la quinta película de "Lethal Weapon" y tomará así el relevo del cineasta Richard Donner, que falleció el pasado julio.

La revista The Hollywood Reporter señaló este lunes que Donner ya tenía en marcha este proyecto con diferentes guionistas trabajando en la historia, pero ahora será Gibson el que, tras la muerte del director, tome las riendas de la película.

La saga de acción y comedia "Lethal Weapon" fue clave para que Gibson se convirtiera en una estrella de Hollywood a finales de los años 80 y principios de los 90.

Con Danny Glover como coprotagonista, la saga contaba hasta ahora con cuatro películas -estrenadas en 1987, 1989, 1992 y 1998- y una reciente serie, también titulada "Lethal Weapon", que se emitió de 2016 a 2019 con un nuevo reparto.

La quinta entrega de "Lethal Weapon" supone un nuevo intento de Gibson por relanzar una carrera en horas bajas.

En los últimos años ha sido protagonista de diferentes polémicas que van desde declaraciones antisemitas y racistas a detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol pasando por acusaciones de violencia machista.

Ganador del Óscar a la mejor dirección y a la mejor película por "Braveheart" (1995), Gibson regresó con fuerza tras la cámara con "Hacksaw Ridge" (2016), cinta bélica que recibió seis nominaciones en los Óscar y que fue su primer trabajo como realizador desde "Apocalypto" (2006).

Sin embargo, como actor ha acumulado recientemente una larga lista de proyectos de bajo presupuesto con escaso eco salvo contadas excepciones como "Dragged Across Concrete" (2018) o "The Professor and the Madman" (2019).

El fichaje de Gibson como director en "Lethal Weapon" también supone una novedad importante en su filmografía, ya que habitualmente ha destacado por su estilo visceral y muy intenso con cintas como "The Passion of the Christ" (2004).