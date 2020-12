Meriendas, pan, recetas en familia o cócteles: libros que llevan a la cocina

Madrid, 20 dic (EFE).- Aprender cocina francesa con el chef del Elíseo, viajar a China a través de su gastronomía regional, aprender todo sobre la caza y cómo cocinarla, recorrer el planeta de cóctel en cóctel o cómo hacer el mejor pan forman parte del abanico de publicaciones gastronómicas de este 2020, ideales para regalar o regalarse en estas fechas. Ésta es la selección de Efe.

"Lera. Gastronomía, cultura y caza" (Montagud Editores). Luis Lera ha convertido Castroverde de Campos (Zamora) en un destino para los amantes de la caza y los guisos. Cocinero y cazador, en esta obra ofrece nociones cinegéticas indispensables sobre 14 animales de caza mayor y menor, entre ellos su indispensable pichón de Tierra de Campos, además de recetas del restaurante.

"Casquería" (Montagud Editores). Javi Estévez es a la casquería lo que Luis Lera a la caza como demuestra a diario en La Tasquería, con una estrella Michelin en Madrid, donde no sólo atrae a los amantes de la cocina de despojos sino que convence a quienes antes la miraban con remilgos. Aquí recoge 56 de sus platos, desde tradicionales como los callos a otros menos habituales como su ya emblemática cabeza de cochinillo confitada y frita o la lengua de conejo con caracoles.

"Cocina francesa paso a paso" (Planeta Gastro). No todos los días se puede aprender la mejor gastronomía francesa con el jefe de cocina del Elíseo, Guillaume Gómez, cuyo manual práctico (más de 500 páginas y 3.000 fotografías de las recetas paso a paso) se ha publicado este año en español. Además de técnicas y consejos, el volumen recoge recetas tradicionales y algunas de las que se sirven en la sede de la Presidencia de la República francesa.

"China Gastronomía" (Phaidon). Más de 650 recetas tradicionales auténticas de 30 regiones del país recopiladas por los críticos culinarios Kei Lum Chan y Diora Fong Chan. Aptas para hacer en casa y alejarse de los tópicos con platos como el pancake de ostras, el pollo asado Shandong o los donuts sonrientes, e incluso servir banquetes chinos para celebraciones especiales como la Fiesta del Medio Otoño o el Año Nuevo chino.

"La despensa japonesa" (Abalon Books). Ingredientes y combinaciones Oriente-Occidente y recetas de algunos de los mejores cocineros de España, como Albert Adrià, Xavier Pellicer, Mateu Casañas, Oriol Castro o Eduard Xatruch conforman esta iniciativa de la Fundación Alícia y Udon Asian Food. Un detallado trabajo sobre los ingredientes y técnicas de la cocina nipona y la posibilidad de "occidentalizarlos" con nuestra despensa.

"El club de la cocina" (Planeta Gastro). La pandemia ha demostrado que es mejor saber manejarse en los fogones y quién mejor para aprender que Carlos Pascal, creador de la escuela de cocina Kitchen Club (con sedes en Madrid y Santiago de Chile), que ofrece más de cien recetas tradicionales e innovadoras para todos los niveles.

"Loleta by Loleta" (Oberon). Autora de un blog y habitual en Canal Cocina, Lola Bernabé arrasa en redes sociales con sus fotografías de desayunos, brunchs y meriendas. Para seguirle los pasos en casa recopila algunas de sus mejores recetas, dulces y saladas, con el añadido de algunas especiales para quienes sufren intolerancias alimentarias.

"Pan Tartine" (ColandCol). En este 2020 muchos se han lanzado a hacer su propio pan en casa. Para no fallar, Chad Roberson, de la famosa Tartine Bakery de San Francisco (EEUU) -cuyas hogazas se agotan a diario en apenas una hora- comparte su magisterio para elaborar rústicos, focaccias, baguettes o fougasses, e incluye además recetas de aprovechamiento.

"¿Por qué los espaguetis a la boloñesa no existen?" (Larousse). Si es de los que se pregunta todo, Arthur Le Caisne ofrece las respuestas a más de 700 cuestiones sobre utensilios, ingredientes y técnicas de cocina para evitar fallos y resolver dudas. Y no, los espaguetis a la boloñesa no existen.

"Las mejores recetas de la historia" (Plan B). ¿Qué comían Alejandro Magno, Julio César, Cleopatra, Vlad el Empalador, Cervantes, Mozart, Einstein o Frida Kahlo? María José Martínez y Víctor García bucean en las centurias para compaginar historia y gastronomía.

"Bazar" (Neo-Cook). Una buena opción para que los vegetarianos amplíen horizontes con sabores de la antigua Persia y de Oriente Medio como la ensalada de naranja sanguina con nueces pecanas y alubias blancas, berenjenas con salsa de tomate y tamarindo o el asado de batata, coco y tomillo.

"¡Que cocinen ellos!" (RVD Media). El cocinero Greg Ross concibió este proyecto durante el confinamiento, cuando eligió la cocina para pasar más tiempo con su hija, con lo que la pequeña no sólo aprendió recetas de todo el mundo, sino la importancia de comer alimentos frescos frente a los precocinados. Para repetir la experiencia en cada casa y colaborar con la ONG Save The Children, a la que se destina el 18 % de la venta del libro.

"Spirited: Cocktails from Around the World" (Phaidon). Viajar por el mundo de cóctel en cóctel (600 recetas de más de 60 países) y de su historia es lo que propone la sumiller Adrienne Stillman en esta voluminosa obra que recoge desde el rebujito español a la margarita mexicana, pasando por el pato argentino, el chilcano peruano o la cola de mona chilena, además de recetas mucho más antiguas como el wassail de la Edad Media.

Pilar Salas

