Meryl Streep y Ryan Murphy unen los musicales y el orgullo LGBT en "The Prom"

Los Ángeles (EE.UU.), 29 nov (EFE).- Con un tributo a los musicales de Broadway y una reivindicación del orgullo LGBT, Meryl Streep, Ryan Murphy y Nicole Kidman presentaron hoy la cinta "The Prom", una de las grandes apuestas de Netflix para 2020 y en cuyo potente elenco también figuran James Corden y Kerry Washington.

"Si tengo que resumir en una palabra lo que quería para esta película es 'celebrar'", apuntó hoy Murphy, director de "The Prom" y una de las mentes más prestigiosas de la industria audiovisual en estos momentos, en un coloquio posterior al estreno virtual de esta película.

"Para mí, 'The Prom' es una celebración de uno mismo, de la identidad, del amor, del baile... Es una celebración de todo lo que hay en el mundo que debería y puede ser inspirador", añadió.

Adaptación del musical homónimo, "The Prom" desembarcará en Netflix el 11 de diciembre y cuenta la historia de una joven llamada Emma (Jo Ellen Pellman) que quiere ir con su novia Alyssa (Ariana DeBose) al baile de graduación.

Sin embargo, las voces más conservadoras de su pueblo en Indiana (EE.UU.) se oponen a ello, por lo que un excéntrico y fracasado grupo de actores de Broadway decide acudir a su rescate con la egoísta excusa de que una acción así les puede dar buena prensa.

Tras arrasar con series como "Glee", "American Crime Story" o "Pose", Murphy explicó hoy que su interés por adaptar el musical "The Prom" entronca con su propia biografía.

"Ojalá cuando yo era joven hubiera tenido algo así para ver. Ojalá, cuando estaba creciendo, no me hubiera sentido tan solo en mi vida", contó.

"La primera vez que vi este musical, de verdad conecté con él de manera profunda ya que, como Emma, yo también soy de Indiana (...). Y (de joven) era una sensación similar: estaba buscando una comunidad y un lugar al que pertenecer. Y me encantó que el musical girara en torno a la lucha para ser visto e incluido en la conversación", agregó.

REGRESO MUSICAL PARA STREEP Y KIDMAN

Meryl Streep y Nicole Kidman son dos de las mejores actrices de sus respectivas generaciones, y con "The Prom" regresan al terreno de los musicales en el que la primera brilló con "Mamma Mia!" (2008) e "Into the Woods" (2014) y en donde la segunda triunfó con "Moulin Rouge!" (2001).

"Este reparto fue mágico", aseguró Streep.

"Nos lo pasamos tan bien en el rodaje... Pero lo más divertido fue estar sentados compartiendo risas entre las tomas. Fue fantástico", apuntó.

Además, Streep comentó que fue muy interesante dar vida en "The Prom" al personaje de la egocéntrica y presumida Dee Dee Allen, ya que ella no se considera para nada "una diva".

Por su parte, Kidman argumentó que "la alegría" es el sentimiento que vertebra la optimista historia de "The Prom".

"Ryan creó esa alegría en el set y en la pantalla. Y eso es raro", afirmó.

"También es fantástico que se vea en Netflix porque muchísima gente podrá simplemente clicar y ver esto y, con suerte, el mensaje de amor incondicional y de alegría se sentirá a través de la pantalla", añadió.