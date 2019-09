"En tres meses me daba tiempo de arruinar a tres familias", reconoce Máximo Gutiérrez sobre su ya superada ludopatía, que le llevó a perder 37 millones de las antiguas pesetas en un mal momento, aunque esta adicción se va apoderando de uno paulatinamente: "Eres incapaz de parar".

Máximo Enrique Gutiérrez Muélledes (Zamora, 59 años) es el presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), que desde hoy celebra en A Coruña su XX Congreso Nacional, una responsabilidad que asumió casi de repente después de estar enganchado al juego hasta los 45 años.

"Desde que entré en la asociación no he vuelto a jugar ni a las canicas", asegura en una entrevista con Efe este funcionario del Estado a punto de jubilarse.

En el camino se quedó una cantidad "incalculable" de dinero y el chalé de los 37 millones de pesetas, además de su primera familia, porque se puede llegar a hacer "cualquier cosa" por jugar, "en tu cabeza prácticamente lo único que existe es conseguir medios para jugar".

Así le ocurrió a él, que no mantiene relación alguna con su exmujer y a la que cree que, más que perdón, le debe "de alguna manera reconocer que no estuvo bien y que no era su intención".

Las únicas diferencias entre un ludópata y otro son el tiempo y el dinero, a veces alguna circunstancia personal, por lo que "para superar esta adicción las opciones son la cárcel, la muerte o la rehabilitación". "No hay nadie que pueda aguantar toda la vida siendo un ludópata y subsistiendo", sostiene.

En relación a esta última opción, la rehabilitación, que suele durar un año y medio, continúa, la ludopatía tiene que tener un tratamiento integral familiar, porque "si no hay colaboración de la familia el porcentaje de éxito va a ser menor", y los protocolos autonómicos "difieren mucho" entre sí, con una primera cita en quince días, la segunda en tres meses y la siguiente en seis.

A Máximo, estos tres meses de espera le parecen demasiados por las posibilidades de recaída, ya que como ocurre con otras adicciones "uno pierde el control".

"No ocurre de repente, es paulatino, parte de una especie de rutina, pasa por el abuso hasta que se crea la necesidad imperiosa con mayor frecuencia y al final hay un descontrol y se cae en la patología", argumenta, pues "a pesar de que sabes que te estás haciendo daño y a los que más quieres, eres incapaz de parar".

En su opinión, la situación en España no es exageradamente alarmante pero sí "preocupante" sobre todo por la "inacción de la administración", pues la ludopatía "sigue siendo desconocida, pequeña y pobre" en relación a las medidas regulatorias de otras adicciones como el alcohol o las drogas.

"El juego genera muchos intereses económicos pero cuando la administración haga números y vea que genera más gastos que ingresos, tomarán medidas", dice Máximo, que avanza la solicitud a las administraciones públicas para que cuantifiquen el coste socioeconómico de un ludópata.

El presidente de FEJAR cree una "tomadura de pelo de los políticos" que el Real Decreto de Publicidad y Juego Responsable lleve "cuatro años en un cajón" y añade que "ya han conseguido con la publicidad cabrear al ciudadano normal", porque "no puede ser que haya muchachos de 20 años con deudas de 30.000 euros".

Precisamente, los más jóvenes adictos al juego, sobre todo online, tienen una "sensación de normalización, de que no pasa nada por jugar ni tiene ningún efecto negativo para ellos, como ocurrió en su momento con el alcohol y antes con la heroína", y piensan que "para devolver esos 30.000 euros tienen toda la vida".

Las nuevas tecnologías han conseguido una mayor velocidad en la creación de ludópatas, pues si en el juego presencial la patología se desarrollaba entre seis y ocho años, con el online no alcanza el año, sostiene Máximo.

Por eso pide al Gobierno que "se ponga las pilas y que regule, que nadie está pidiendo que desaparezca el juego de toda España, sino que haya políticas de control y multas ejemplarizantes".

"Somos los pobres de las adicciones, queremos que nos equiparen al alcohol y drogas en regulación, legislación, publicidad y subvenciones", subraya el presidente de FEJAR, que estima en más de un 1 % la población adicta al juego en España.

Elizabeth López