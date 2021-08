La Met Opera espera volver en septiembre tras un acuerdo con sus trabajadores

Nueva York, 24 ago (EFE).- La Met Opera de Nueva York espera volver a brillar en los escenarios el próximo septiembre, tras año y medio de parón, después de que la dirección de la compañía haya concluido este martes un acuerdo con los músicos de su orquesta.

"Hoy se ratificó un nuevo convenio colectivo entre la Metropolitan Opera y su orquesta, el último de los tres sindicatos más grandes del Met en llegar a un acuerdo", señala la compañía en un comunicado en el que subraya que este entendimiento "abre el camino hacia la reapertura en septiembre".

La nota, que no desvela los detalles económicos del acuerdo, apunta que tras la ratificación del convenio se despeja el camino para el arranque de la temporada 2021-2022 el próximo 27 de septiembre, con el estreno de la ópera "Fire Shut Up in My Bones", de Terence Blanchard, que también se convertirá en la primera ópera de un compositor negro que se represente en este espacio.

"La pandemia ha causado dolor y sufrimiento a mucha gente y de una manera que permanecerá para siempre. Y aunque nosotros, como músicos, no podemos hacer que ese dolor desaparezca, nuestra forma de arte es especial porque puede brindar momentos de curación y catarsis a un espíritu necesitado", dice el director de la orquesta Yannick Nézet-Séguin, citado en el comunicado.

El Met sí precisa que el nuevo acuerdo incluye la celebración de una serie anual de seis conciertos de cámara en el teatro Carnegie Hall, que arrancará este otoño bajo la batuta de Nézet-Séguin.

Para celebrar el acuerdo alcanzado entre la dirección y los músicos, la orquesta ofrecerá dos conciertos gratis los próximos 4 y 5 de septiembre en los que, como no podía ser de otra forma, interpretará "Resurrección" (la Sinfonía número de 2 de Mahler).

"Poder interpretar la sinfonía 'Resurrección' de Mahler como la primera actuación junto con la ópera y la orquesta del Metropolitan no es solo un momento de regreso para nosotros, sino un regalo de esperanza y renacimiento para la ciudad de Nueva York", ha destacado Nézet-Séguin.

La Met había dejado sin sueldo desde abril del año pasado a unos mil empleados, incluidos los miembros de su orquesta y coro.