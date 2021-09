La Met Opera retransmitirá su regreso en una pantalla al aire libre en Harlem

Nueva York, 15 sep (EFE).- La Metropolitan Opera ha anunciado hoy que retransmitirá en directo el espectáculo de su estreno en varios puntos de Nueva York para que miles de personas puedan ver de manera gratuita el regreso de esta destacada institución tras año y medio de ausencia por la pandemia del coronavirus.

El lugar en el que el 27 de septiembre se colocará una de las pantallas, el parque Marcus Garvey de Harlem -una zona de población mayoritariamente negra-, no es casualidad, porque la Met Opera volverá con la adaptación de "Fire Shut Up in My Bones", la primera obra de un compositor negro interpretada en la institución.

El Marcus Garvey contará con unas 1.700 "butacas" el día del estreno, y allí acudirá poco antes del inicio del evento el compositor de la pieza, Terence Blanchard, para participar en un coloquio en persona junto con la libretista Kasi Lemmons.

Mientras, en Times Square se desplegarán varias pantallas, como ha sido tradición en el estreno de temporada los últimos 14 años, y se colocarán otros 2.000 asientos.

Estas 3.700 personas se unirán a los 3.600 afortunados que podrán presenciar el regreso de la Met Opera en su auditorio.

"Nuestra noche de estreno será histórica para la Met, tanto en el auditorio como en Harlem", dice en un comunicado Peter Gelb el mánager general de la que está considerada como una de las instituciones de artes escénicas más importantes del mundo.

La ópera "Fire Shut Up in My Bones" es la adaptación de la autobiografía del autor afroamericano Charles Blow, que se estrenó por primera vez en 2019 en la Opera de Saint Louis (Misouri), y que relata las dificultades que atraviesa un joven negro en una localidad rural de Luisiana en una vida marcada por violencia y abusos sexuales.

La obra contará con el director de orquesta franco-canadiense Yannick Nézet-Séguin y estará protagonizada por el barítono Will Liverman y las soprano Angel Blue y Latonia Moore.