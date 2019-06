La banda mexicana Zoé cierra su gira europea en Bruselas con Aztlán

Tras su paso por España, donde llenaron la sala La Riviera en Madrid o Razzmatazz en Barcelona, la banda mexicana Zoé ha conseguido agotar entradas en el "Café de la Danse" en París durante su gira europea que este martes han cerrado en Bruselas, donde León Larregui (vocalista), Sergio Acosta (guitarra) y Rodrigo Guardiola (batería) atendieron a Efe.

Pregunta: La gira europea de Zoé ha pasado por Madrid, Barcelona o Bilbao, ¿por qué eligieron Bruselas para el cierre?

León: Básicamente era como probar una nueva ciudad y una nueva capital, Sergio (guitarra) tiene familia aquí, entonces nos pareció lógico cerrar porque el empresario de París tenía conexiones con el de aquí y se consiguió este concierto.

P: Tras cumplir 20 años se abren cada vez más al público europeo, aunque siempre han sido fieles a su lengua en español, ¿existe la posibilidad de que puedan componer y ser escuchados en otro idioma?

León Larregui: En un principio lo hicimos, tenemos los primeros discos en inglés, después decidimos concentrarnos en hacer nuestra música en español, aunque "ahorita" de repente hemos pensado sacar un sencillo en español y en inglés , como las dos versiones, pero no lo hemos hecho.

P: ¿Se abrirían así a más público?

León: Puede ser buen experimento para el próximo trabajo de Zoé que es intentar hacer un sencillo en inglés porque en esta última gira por Estados Unidos mucha gente se quedaba sin entender nada y en parte fuimos a probar si la música más allá del idioma te puede llegar o no, y, obviamente, sí te llega, pero si entendieran lo que está diciendo la lírica pues igual sería mucho más la conexión.

P: Buena oportunidad entonces para escribir en francés

León: Exacto, francés italiano o alemán (bromea)

P: La parada en París y en Bruselas, en estas dos ciudades francófonas, fuera del público hispanohablante, es la muestra de la demanda de música latina más allá del reggaeton que es lo que cruza siempre las fronteras, ¿cómo se sobrevive a este género siendo una banda mexicana que canta en español?

Sergio Acosta: Yo creo que, como siempre, puede ser interesante que esa puerta mainstream o internacional que han abierto todos estos géneros urbanos hace que la gente pueda tener la curiosidad de que existe otro tipo de música que no todo es reggaetón y estos géneros tan evidentemente latinos.

P: ¿Huís del mainstream para hacer indie latino?

Sergio: Hay otro tipo de música como la que hacemos nosotros que es más universal, que tiene que ver con la escena del rock indie y que no necesariamente partimos de las mismas raíces musicales, yo creo que es una oportunidad que se tiene que aprovechar para acercarse a otro tipo de música latina.

P: ¿Qué está siendo Aztlán?

León: Estamos ya en la recta final de Aztlán, este disco que salió en marzo del año pasado y estamos cerrando la gira, de hecho regresamos a México mañana y nos quedan cuatro shows más y se acabó, esa es la historia de Aztlán.

P: ¿Y qué ha significado tras ganar un Grammy al mejor álbum alternativo por este disco?

León: Es el primer álbum de Zoé al que le han dado este reconocimiento, no el latino, si no el Grammy de la academia americana y fue como un gran plus, aunque ya teníamos un Grammy Latino este fue una ayuda en la búsqueda de hacer a Zoé un poco más global y que ayuda mucho porque es una buena herramienta.

P: En estos 20 años de recorrido no habéis evolucionado solo musicalmente, también la producción audiovisual, la estética y la narrativa forman parte de vuestros shows, algo tan presente en vuestros conciertos, ¿cómo se adapta a salas más pequeñas? ¿qué elementos condicionan este tipo de conciertos más reducidos?

León: Como dices, desde temprana edad de la banda nos empezamos a hacer cargo de la cuestión visual y la puesta en escena, pero en esta gira en Europa no podemos traer todo el equipo que usamos en México donde es más grande y tratamos de adaptarla como podemos conforme den los presupuestos, pero siempre tratando de estar alineados a la puesta en escena en México, que tenga algo de esos valores.

P: Pasasteis de la sala de conciertos a las salas de cine con el documental "Panoramas"...

Rodrigo Guardiola: Es un documental que publicamos en diciembre de 2017 cuando cumplíamos veinte años de carrera y se enfocaba mucho en una de nuestras primeras a lo largo de todo Centro y Sudamérica y a lo lago de una gira grande por España y EE.UU. y una etapa específica que vivimos de composición y grabación del disco anterior, Programatón, que culminó en uno de los shows más grandes de nuestra carrera en el estadio más grande de México en Foro Sol, ese fue un momento muy especial para la banda y entonces el documental encapsula estos momentos y a partir de eso comenzó el disco Aztlán. Fue el primer documental que presentamos en festivales de cine y que se encuentra en algunas plataformas lo que da cierto complemento lo que la gente puede conocer de la banda no solo a través de los discos.

P: Entonces, ¿habrá un largometraje unido a Aztlán?

Rodrigo: Hasta ahora no, porque tomó seis años grabar panoramas además de mucho tiempo el distribuir un contenido así, de hecho pasó muy rápido el ciclo de Aztlán, tendríamos que encapsular más discos para hacer una especia de documental y no ir tan literalmente disco por disco.

P: Directores de cine como Iñárritu, Alfonso Cuarón o Manolo Caro, todos mexicanos, triunfan más allá de América Latina, ¿a qué se debe este triunfo en las artes cinematográficas?

Rodrigo: Muy buena pregunta, ha sido un patrón muy interesante, lo hemos ido observando como espectadores y es una historia que nace desde los directores de fotografía que siempre destacaron, tal vez hay algo entre el ojo y lo que vivimos en México y A. Latina que aportan algo interesante al cine y a la estética cinematográfica, ¡lo celebramos!

León: Yo creo que son grandísimos directores, y no son solo ellos tres, son fotógrafos, editores, gente de vestuario hay mucha gente que está teniendo una era dorada en Hollywood y en todo el mundo del cine.

P: México triunfa bastante en lo artístico pero no lo que debiera en lo político, algo que no reflejáis directamente en vuestras canciones pero sí en vuestras redes y en el escenario ¿de qué manera podéis concienciar o denunciar desde vuestra posición?

León: En este disco más que en otros, en Aztlán, que hace referencia a México porque Aztlán es el lugar mítico de donde vienen los aztecas, es el disco donde más se habla de cuestiones sociales, nunca hemos sido una banda de protesta y nunca lo seremos, pero es el disco en el que más ha calado lo que estaba pasando mientras hacíamos el disco desde las elecciones hasta el terremoto y toda la violencia que sufrimos está reflejada en las letras toda esta situación y este terror que se vive. México está en un momento de transición dura y esperemos que se empiece a aplacar con este nuevo gobierno que lleva poco tiempo para saber lo que va a pasar pero esperemos que se empiecen a aplacar las cosas.

P:¿Cuál sería vuestro tema favorito de este disco?

León: varía y cambia con los meses, el mío "ahorita" es "Renacer".

Sergio: Va cambiando, me encanta "El final", me encanta "Venus" porque vas escuchando el álbum y de repente alguna te conecta más y vas descubriendo una joya que es el tema 8 y no lo habías descubierto.

Rodrigo: O las tocas en vivo y te vas acostumbrando algunas o te van aburriendo o te emocionan, así que van cambiando conforme vives ciertas experiencias de la gira y del ciclo del disco.

P:Y de vuestra carrera en general, ¿cuál sería la favorita?

Rodrigo: ¡Uy! más difícil aún... hay unas que de repente ya no puedes escuchar ni tocar, como de repente "Soñé" me aburría y "ahorita" me encanta tocarla de nuevo en vivo, vuelves a hacer algo que te vuelve a gustar, pero lo divertido es que aunque no te guste la tienes que tocar y bien.

León: A mí me ha llegado a pasar que hay una canción que no soporto y que no puedo escucharla ni cantarla más, pero al ver la reacción de la gente y el cariño que recibes se me olvida que no me gusta, así que el rato que dura la disfruto muchísimo por eso.

Leticia López Aguilar