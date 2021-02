El mexicano Aarón Díaz: "No estoy dejando la actuación ni voy a ser youtuber"

México 23 feb (EFE).- El actor mexicano Aarón Díaz aseguró este martes en entrevista con Efe que sus proyectos alternos a la actuación no interfieren con sus ganas de seguir en la industria y que incluso después de varios años de trabajos en el extranjero, regresará a México a grabar un proyecto.

"Ya me quieren retirar y yo todavía siento que tengo mucho que dar. Definitivamente no estoy dejando la actuación ni me estoy convirtiendo en un 'youtuber'", apuntó Díaz, quien meses atrás inició un proyecto por la plataforma de videos llamado "Reconexión".

Díaz (Puerto Vallarta, 1982) adelantó que tiene varios proyectos en puerta, pero el que más le genera ilusión es uno del que poco puede hablar aunque se llevará a cabo en México, luego de trabajar en producciones extranjeras como "Betty en NY" (2019) y "Quantico" (2017).

"Voy a estar filmando en México después de muchos años, estoy muy entusiasmado pero todavía no se hace público el proyecto", comentó el actor.

CONECTANDO CON RAÍCES

Esa grabación no es lo único que une a Aarón con México en este momento. En diciembre de 2020 el actor comenzó a presentar por Youtube "Reconexión", una serie documental en la que pretende "enaltecer las maravillas que tiene el país" a través de sus viajes.

"Es un proyecto 100 % independiente que inicié porque amo México y porque aunque sé lo maravilloso que es, quiero conocerlo mejor", contó Díaz.

Según recuerda, todo comenzó cuando decidió tomar el ejemplo de sus padres para viajar por carretera por el territorio mexicano, como cuando era un niño. Aunque en un principio todo sería privado, poco a poco fue naciendo en él la idea de compartir sus vivencias de forma profesional.

"Me di cuenta de que si lo iba a hacer valía mucho más la pena compartirlo con la gente", aseveró el actor, quien confesó que le molesta que en el extranjero se tenga una mala idea de lo que es México.

De tal forma que "Reconexión" se grabó durante el último trimestre de 2020, "uno de los años más difíciles de la historia", por lo que a su creador le parece "casi un milagro" haberlo logrado.

En ese sentido, el trayecto no ha sido sencillo. Detrás de las grabaciones, que hoy ya se pueden disfrutar en la plataforma, hay horas de trámites burocráticos intensos en los que en varias ocasiones recibió un no por respuesta.

"Contactamos gente, buscamos a secretarios de Turismo, de Cultura, empresarios y de cada 99 respuestas con no, el uno restante era un sí y eso me motivaba a seguir trabajando al punto en el que logramos armar una estrategia donde filmamos en 5 estados de corrido", afirmó.

Entre esos estados se encuentra Guanajuato, en donde Aarón consiguió lograr uno de sus sueños de la infancia al subir la Parroquia de San Miguel Arcángel ubicada en San Miguel de Allende, como nunca ningún turista lo había hecho antes: hasta la cima.

Dicha peligrosa hazaña es el capítulo con el que Díaz abre su canal de forma completamente personal, pues narra la historia de cómo fue crecer en San Miguel de Allende y cómo desde niño había aspirado a subir hasta la cruz de dicha iglesia.

"Hay unas imágenes muy bonitas y todo el contenido que te puedas imaginar ya existe (de la parroquia), pero yo sabía que nadie había subido a la cruz más alta de la iglesia, más que la persona que cambia los focos y con mucho respeto me dieron permiso de subir, no sabían que lo iba a lograr, ni yo lo sabía, pero lo logramos", comentó Díaz, quien presume tener imágenes nunca antes vistas del interior de dicha pieza arquitectónica.

Este es el primero de los sueños que el actor seguirá logrando en dicha plataforma y compartiendo con sus seguidores, de quienes ha recibido las mejores críticas al haber encontrado una forma de compartir su verdadera forma de ser con ellos.

"La gente me dice que ahora realmente me está conociendo, a pesar de que tengo una carrera de 18 años. Cuando me ven en un personaje no soy yo realmente, ahora me están conociendo, están viendo quién soy", dijo satisfecho.

En un futuro cercano, la serie de capítulos cortos será reeditada y alargada para que también pueda ser transmitida en una plataforma de "streaming" pues el actor espera que su contenido llegue a espacios de todo el mundo para demostrar la belleza del país y borrar las malas perspectivas que se tienen fuera de México.

"Yo decidí solamente mostrar maravillas que tenemos, en las tradiciones, cultura, historia, gastronomía, la gente, y eso estamos haciendo", mencionó.

Actualmente Díaz se prepara para la grabación de la serie en 5 estados más del país.