El cine mexicano brilla en el festival de Busan con "Roma" a la cabeza

El cine mexicano brillará intensamente en el Festival Internacional de Cine de Busan que arranca hoy en la ciudad portuaria surcoreana y donde el país norteamericano exhibe siete producciones y coproducciones con la aplaudida "Roma", de Alfonso Cuarón, a la cabeza.

La película de Cuarón, flamante ganadora del León de Oro en Venecia, tendrá en esta cita su estreno en Asia y será el plato fuerte de entre la selección de filmes mexicanos que podrán disfrutar los espectadores que se acerquen al mayor festival de cine de Asia, que concluye el próximo 13 de octubre.

También tendrán su estreno en Asia "La camarista", un crudo relato sobre la vida de una camarera de piso en un hotel de Ciudad de México que supone el debut en la dirección de la actriz Lila Avilés, y "Museo", vibrante segundo largo de Alonso Ruizpalacios que ya obtuvo el Oso de Plata al Mejor Guión este año.

México participa además con otras cuatro coproducciones, entre ellas, "Acusada", del argentino Gonzalo Tobal, "Nuestro tiempo", nueva película del reconocido Carlos Reygadas, o "Cómprame un revolver", duro drama dirigido por Julio Hernández Cordón que ha contado con producción colombiana.

A su vez, México coproduce también en "Pájaros de verano", segunda película de los colombianos Cristina Gallego y Ciro Guerra tras el éxito de "El abrazo de la serpiente" (2015) que fue ovacionada en la Quincena de Realizadores de Cannes de este año.

El festival cuenta con más participación latinoamericana, ya que se proyectan también la argentina "Animal", de Armando Bo, "Loveling: Amor de madre", del brasileño Gustavo Pizzi, las también brasileñas "Trany fag", de Claudia Priscilla y Kiko Goifman, y "Domingo", de Fellipe Barbosa y Clara Linhart, o "El extraordinario viaje de Celeste García", del cubano Arturo Infante.

La muestra se inaugura hoy con "Beautiful Days" del surcoreano Yun Je-ro, drama sobre una norcoreana que decide dejar atrás a su familia para desertar al Sur, y tendrá 10 filmes a concurso en su sección "New Currents", que premia a nuevos talentos asiáticos.

Como es habitual, los asistentes al festival, que este año presenta 323 filmes de 79 países, podrán ver además los últimos trabajos de los directores asiáticos de renombre.

En esta edición estarán presentes los de los japoneses Naomi Kawase ("Vision") y Shinya Tsukamoto ("Killing"), los chinos Jia Zhangke ("Ash is purest white") y Zhang Yimou ("Shadow"), el taiwanés Tsai Ming-Liang ("Your face"), el iraní Jafar Panahi ("3 faces"), la libanesa Nadine Labaki ("Capernaum") o el filipino Brillante Mendoza ("Labakyan" y Alpha the right to kill").