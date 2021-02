El mexicano Ruizpalacios y el alemán Brühl lucharán por los Osos de la Berlinale

Berlín, 11 feb (EFE).- El director mexicano Alonso Ruizpalacios, así como el actor y realizador hispano-alemán Daniel Brühl y el surcoreano Hong Sangsoo competirán en la sección oficial de la próxima Berlinale, que en esta edición adoptará un formato virtual a causa de la pandemia.

Un total de quince películas competirán por los Osos del festival -en lugar de la veintena habitual-, cuyo programa presentaron hoy sus dos co-directores, el italiano Carlo Chatrian y la holandesa Mariette Rissenbeek. Su edición virtual tendrá lugar del 1 al 5 de marzo, restringida al mercado del cine y la prensa, a la que seguirá en junio tendrá una versión abierta al público.

Junto a "Una película de policías", de Ruizpalacios, la alemana "Nebenan" de Brühl, quien debuta como director, e "Introduction", del surcoreano, lucharán por los Osos el francés Xavier Beauvois, el alemán Dominik Graf y sus compatriotas Maria Schrader y Maria Speth.

Irán, país que el año pasado ganó el Oro con "The is no Evil", de Mohammad Rasoulof, irá a concurso con "Ballad of a White Cow", una co-producción con Francia dirigida por Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam.

El cine japonés estará representado por "Wheel of Fortune", de Ryusuke Hamaguchi, mientras que Rumanía lo hará con "Bad Luck Banging or Loony Porn", de Radu Jude.

Notable será la presencia francesa, ya que además de "Albatros", de Beauvois, competirán "Petite Maman", de Celine Scianma, y la co-producción con Líbano "Memory Box", de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige.

En la selección hay varios nombres habituales del festival -especialmente, por parte alemana-. Se ha tratado de buscar un equilibrio entre "nombres nuevos y talentos conocidos", explicó Chatrian.

"Será una Berlinale lógicamente distinta", movida por el interés de dar "un mensaje claro de impulso al sector", indicó por su parte Rissenbeek, en un mensaje grabado de presentación.

El jurado estará integrado por seis directores que ganaron ya su Oso de Oro en pasadas Berlinales: junto al iraní Rasoulof, formarán parte del equipo el israelí Navad Lapid, la rumana Adina Pintilie, la húngara Indikó Enyedi, el italiano Gianfranco Rosi y la bosnia Jamila Zbanic.

En ese segmento virtual del próximo marzo se darán a conocer los ganadores, a la espera de que en junio se celebre el festival en formato abierto al público.

BAJO EL SIGNO DE LA PANDEMIA

La fórmula híbrida entre el festival virtual y el popular ideada por los dos co-directores del festival es una solución de compromiso ante la situación creada por la pandemia.

La canciller Angela Merkel y los poderes regionales acordaron ayer prolongar hasta el 7 de marzo las restricciones de la vida pública. Desde noviembre está cerrada la restauración, el ocio y la cultura, a lo que se sumó en diciembre los comercios no esenciales.

La prórroga se decidió tras semanas de descenso continuado de la incidencia de contagios -del pico de 197 casos semanales por 100.000 habitantes registrado el 22 de diciembre se pasó a 64,7 positivos-. Sin embargo, las autoridades y los expertos temen una propagación de las nuevas mutaciones, más agresivas, que según Merkel podrían acaban siendo las dominantes en la pandemia.