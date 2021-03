Mexicanos Cuarón y Lubezki se suman a acto de Museo de Academia de Hollywood

Los Ángeles, 10 mar (EFE).- Los cineastas mexicanos Alfonso Cuarón y Emmanuel "Chivo" Lubezki formarán parte de los actos previos a la inauguración del Museo de la Academia de Hollywood, que, entre otros actos virtuales, ha planeado uno dedicado completamente a la cinta mexicana "Y tu mamá también" (2001).

Todavía sin fecha definida, este tributo virtual a "Y tu mamá también" será "una celebración de la asociación creativa entre el director de fotografía Lubezki, ganador de tres Óscar, y el director y guionista Cuarón, ganador de cuatro estatuillas", detalló este miércoles el museo en un comunicado. El acto será en español, con subtítulos en inglés.

Con una gestación muy complicada e innumerables retrasos en su construcción, el Museo de la Academia de Hollywood, que quiere ser un lugar de peregrinación en Los Ángeles para los amantes del cine, espera abrir sus puertas el próximo 30 de septiembre.

Pero en los meses previos, el museo organizará una serie de eventos virtuales como calentamiento.

Además del acto sobre "Y tu mamá también", el Museo de la Academia reveló que el 22 de abril, tres días antes de la 93 edición de los Óscar, tendrá lugar una conversación entre cuatro mujeres que hicieron historia en la gran gala del cine: Sophia Loren, Whoopi Goldberg, Marlee Matlin y Buffy Sainte-Marie.

También habrá coloquios virtuales con figuras de la gran pantalla, como el director Spike Lee o la compositora Hildur Guðnadóttir, dentro de las actividades diseñadas por el museo para la cuenta atrás hasta su inauguración

JORNADA (VIRTUAL) DE PUERTAS ABIERTAS

Además del anuncio de su programación digital para los próximos meses, el Museo de la Academia invitó a la prensa a un recorrido virtual por el ambicioso proyecto que apura ya los últimos detalles en el cruce de Wilshire Boulevard y Fairfax Avenue en Los Ángeles.

Con casi 28.000 metros cuadrados y dos edificios diseñados por Renzo Piano, el museo incluirá dos cines: la enorme sala David Geffen, con capacidad para 1.000 personas, y la más pequeña Ted Mann, con 288 asientos.

Al margen de los espacios de proyección, el centro contará con cuatro plantas dedicadas a la historia, el legado y el impacto del cine.

Los periodistas pudieron ver algunos detalles de las exposiciones ya anunciadas en el pasado por los organizadores, que incluyen una gran muestra, "Stories of Cinema", que será la columna vertebral del museo.

Entre otras películas, el museo prestará especial atención a clásicos como "Citizen Kane" (1941) y "The Wizard of Oz" (1939), pero también abrirá su foco a cintas fuera del canon habitual de Hollywood, como la latina "Real Women Have Curves" (2002), dentro de su intención de mostrar una imagen más diversa de la gran pantalla.

Desde la primera idea de cineastas y guionistas hasta la postproducción, pasando por el casting o el maquillaje, el museo explicará el proceso completo de elaboración de una cinta echando mano de artículos históricos como uno de los tiburones que se empleó en "Jaws" (1975).

Asimismo, los visitantes podrán recordar la historia de los Óscar con sus puntos brillantes pero también con sus lamentables episodios de machismo o racismo.

Uno de los puntos más vistosos del museo será una experiencia de realidad aumentada que permitirá al público "sentir" lo que vive una estrella cuando recibe un Óscar en el Dolby Theatre.

La cuarta planta será un espacio consagrado a las exposiciones temporales y la primera de ellas llevará la firma del genio japonés de la animación Hayao Miyazaki.

"Este museo ha sido un sueño durante mucho tiempo para la Academia, la ciudad de Los Ángeles y la industria del cine", dijo Bill Kramer, presidente del Museo de la Academia, quien aseguró que la oferta de este centro será algo "incomparable".

Como todo evento de Hollywood que se precie, la jornada virtual de este miércoles contó con la participación de estrellas como Laura Dern y Spike Lee o los latinos Guillermo del Toro y Rita Moreno.

"Creo que la importancia de un museo como este, que cuenta la historia y el arte que implica hacer una película, es que mucha gente entenderá inmediatamente el nivel de trabajo artesanal que hay detrás", afirmó Del Toro.