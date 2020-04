Un miércoles para escuchar música desde Argentina y ponerse en forma con Thor

Escuchar música desde Argentina, a través del festival "online" de música alternativa Cuarentena Fest, y ponerse en forma con el actor australiano Chris Hemsworth, conocido por encarnar a Thor en las películas de Marvel, son algunos de los planes para afrontar este nuevo miércoles de confinamiento.

-- Lo nuevo de Yves Tumor y seguimos con el Cuarentena Fest argentino

El compositor y productor estadounidense de música electrónica y experimental Yves Tumor está de vuelta con un single doble, "Romanticist" y "Dream Palette", que difuminan las líneas entre el psych-rock y el pop moderno. Ambos pertenecen a su inminente nuevo disco, "Heaven To A Tortured Mind", que se publica este viernes y toma el relevo al previo "Safe In The Hands Of Love", que fue considerado uno de los mejores de 2018 por la crítica.

En vivo, el festival "online" Cuarentena Fest sigue con la mirada puesta en la Argentina más alternativa. Este miércoles será el turno de artistas como Media Hermana (22:00 hora española) o Ex Colorado (23:00 horas).

Otro nuevo encuentro de artistas vía "streaming", Madrid Pops Sessions, tiene además previsto ofrecer el concierto del trío de synth-pop K!ngdom, quienes además acaban de lanzar tema nuevo, "No somos bestias".

-- Puedes ver "La novia" y hablar con su protagonista, Inma Cuesta

"La novia" (2015) de Paula Ortiz, película inspirada en "Bodas de sangre" de Lorca que fue nominada a 12 premios Goya puede verse hoy gratis en Filmin.

Y una de sus protagonistas, Inma Cuesta, responderá a partir de las 19:00 hora a preguntas de los internautas en el Instagram de la Academia de Cine (@academiadecine). La cita forma parte de la iniciativa #Nuestrocinenosune, lanzada por la Academia durante esta crisis y en la que ya han participado cineastas como J.A. Bayona, Paco León, Icíar Bollaín o Isabel Coixet.

-- "Auga seca", de Galicia a HBO

Tras la adquisición de los derechos de emisión por parte de HBO, "Auga seca", emitida en la Televisión de Galicia y RTP de Portugal, llega a la plataforma este miércoles para convertirse en la primera serie en lengua gallega dentro de su catálogo.

La ficción es un thriller que gira en torno al tráfico de armas y sus conexiones con el mundo empresarial. Está protagonizada por la actriz portuguesa Victoria Guerra lidera y los gallegos Monti Castiñeiras y Sergio Pazos.

-- La psicología, un importante apoyo para el confinamiento

El psicólogo Rafael Santandreu hablará a las 17:00 horas en la cuenta de Instagram de @megustaleer sobre "El arte de no amargarse la vida durante el confinamiento", una buena oportunidad para hacerle preguntas a este profesional sobre cómo superar esta cuarentena y que no se haga eterna.

-- En videojuegos, hoy toca "Rayman Legends"

El estudio Ubisoft continúa con sus planes de videojuegos gratuitos. "Rayman Legends" está disponible hasta el 3 de abril para PC. Más de 80 niveles en modo cooperativo sin conexión para disfrutar de esta aventura de plataformas.

En los próximos días habrá más pruebas gratuitas de títulos como "Assassin's Creed" y "Just Dance". Para estar al día, solo hay que visitar la web https://free.ubisoft.com/.

-- En forma con Chris Hemsworth...si aguantas el ritmo

Para estos días en los que no podemos ir a los gimnasios, Chris Hemsworth ofrece gratuitamente su programa de salud y ejercicio @Centrfit. Basta con ir a centr.com e inscribirse.

Un completo programa que incluye consejos de alimentación, dietas, ejercicios de mindfulness y todo tipo de rutinas deportivas, desde ligeras a súper intensivas para quien se atreva a tratar de emular a Thor.