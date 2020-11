Miley Cyrus anuncia para el 27 de noviembre su nuevo disco, "Plastic Hearts"

Madrid, 6 nov. (EFE).- Miley Cyrus ha desvelado este viernes que el próximo 27 de noviembre verá la luz su esperado nuevo disco, que llevará por título "Plastic Hearts", anuncio que ha hecho coincidir con el lanzamiento de un dueto junto a uno de sus ídolos, Stevie Nicks.

El tema, titulado "Edge of Midnight", es en realidad una remezcla del exitoso tema "Midnight Sky" que lanzó el pasado mes de agosto y que suponía no solo el primer sencillo de su nuevo trabajo, sino también su vuelta al mercado tras un año complicado en el que hubo de posponer toda grabación por una operación en las cuerdas vocales.

En una entrevista para la revista Variety publicada en junio, la artista reveló que había pasado "sobria" los últimos seis meses a raíz de esa cirugía, necesaria por el desgaste que le había producido un uso excesivo de su garganta al hablar y cantar.

Sobre las bases de "Midnight Sky", que fue producido por Andrew Watt y Louis Bell, Cyrus explicó que había querido rendir homenaje a la actitud de quienes habían sido sus iconos femeninos de la música, como Joan Jett o la propia Stevie Nicks.

Entre ellas también estaba Debbie Harry, a la que rindió tributo de manera específica recientemente al lanzar una versión del celebrado tema de Blondie "Heart of Glass".

Hasta el lanzamiento de "Midnight Sky", el último material que había entregado fue "Slide Away", la balada que lanzó de manera aislada en agosto de 2019 tras anunciar su separación del actor Liam Hemsworth, al que le había unido una larga relación desde su adolescencia.

En la primavera de ese mismo año había publicado el EP "She is coming", que aun obteniendo buenas críticas por sencillos como "Mother's Daughter", no obtuvo el tirón comercial esperado.

Supuestamente se trataba del primer disco de duración media de una trilogía, que en los siguientes meses se habría completado con "She Is Here" y "She is Everything" hasta conformar un álbum de larga duración, "She is Miley Cyrus", pero el proyecto quedó en suspenso y entonces llegó la citada cirugía.

Hija del también músico Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus inició su carrera a los 11 años como la estrella infantil protagonista del programa de The Disney Channel "Hannah Montana", que le proporcionó fama mundial y le permitió iniciar a la par la grabación de álbumes.

En 2010, tras concluir su contrato, el disco "Can't Be Tamed" mostró a una artista con deseos de emprender una dirección menos infantil, algo que quedó constatado con el polémico "Bangerz" (2013), su mayor éxito comercial hasta la fecha, en el que se mostraba sumamente procaz e irreverente con éxitos internacionales como "Wrecking Ball" y "We Can't Stop".

Más moderada y versátil, posteriormente lanzó otros discos en los que examinó sonidos más alternativos y sus raíces más "country", como "Miley Cyrus & Her Dead Petz" y "Younger Now", el último LP a su nombre que ha visto la luz hasta la próxima llegada de "Plastic Hearts".