Las miniseries "Maniac" y "Patrick Melrose" llegan a España

Los amantes de las miniseries están de enhorabuena porque llegan las producciones internacionales "Maniac" y "Patrick Melrose" en una semana en la que también hay estrenos como la nueva temporada de "Las Kardashian", "El continental" o "Bienvenido a mi hotel".

No obstante, uno de los platos fuertes será Jordi Évole, que mañana, a las 22:45 horas, estrena en Antena 3 "Familias Reales", un documental que se adentra en los nuevos modelos de familia y donde se escucharán testimonios como "somos una familia que no quiere tener hijos", "estos son nuestros seis hijos" o "mi familia está compuesta por mi madre, mi mamá, que se murió hace ocho años, y yo".

El mismo día, y también en horario de máxima audiencia, La 1 apostará por el amor, la clandestinidad y la ambición en su nueva serie "El continental", cuya acción gira en torno a un club nocturno, centro neurálgico de los negocios clandestinos en los años 20, con Michelle Jenner y Alex García como protagonistas.

AMC estrena un nuevo episodio de la segunda parte de la cuarta temporada de "Fear the Walking Dead", "MM 54", escrito por Anna Fishko y Shintaro Shimosawa y dirigido por Lou Diamond Phillips.

Por su parte, Neox propone para el inicio de la semana cinco nuevos capítulos de "Padre de Familia", que acaba de volver a la pequeña pantalla para agitar al público con su clásico humor negro, tan polémico como brillante.

El martes, la plataforma de televisión de pago Sky estrena "Patrick Melrose", una miniserie protagonizada por Benedict Cumberbatch y nominada a cinco premios Emmy que trata la historia de un narcisista, esquizoide y alcohólico suicida, inspirado en las novelas autobiográficas de Edward St. Aubyn.

Asimismo, la familia más conocida y más extravagante de la televisión llega a DKISS. "Las Kardashian" debutan en el canal con el estreno de las temporadas 13 y 14 de su singular programa de telerrealidad que, en esta ocasión, se adentrará en los negocios, nacimientos y peleas de la saga.

Siguiendo la línea de la riqueza, Cuatro presentará el martes a las 16:15 horas "Bienvenidos a mi hotel", un programa en el que los hoteles rurales de España abren sus puertas para acoger a los huéspedes más exigentes: los propietarios de los albergues de la competencia.

El jueves, Telecinco emitirá la segunda gala de "Gran Hermano VIP 6". La casa de Guadalix de la Sierra volverá a abrir sus puertas para recibir a la "fauna" de lujo compuesta por Mónica Hoyos, Ángel Garó y Oriana Marzoli, entre muchos otros, y que prometen dar mucho que hablar durante esta nueva edición.

Netflix estrena el viernes uno de las producciones más destacadas de su catálogo: "Maniac". Emma Stone, Jonah Hill y Justin Theroux protagonizan esta comedia negra psicológica, con estética futurista setentera, que trata la historia de dos extraños que participan en un no menos extraño ensayo clínico.

Comedy Central ha preparado para el sábado un maratón de la atípica y antirromántica ficción televisiva "Eres lo peor" (temporada 4), del creador de "Orange is the New Black", Stephen Falk.

Para los amantes del fútbol, BeIn Sports transmitirá en directo un "derbi" madrileño: el Getafe-Atlético de Madrid (a las 18:30 horas), seguido por el partido Real Madrid-Espanyol (20:45 horas).

Al día siguiente, será Movistar Partidazo quien emita el evento futbolístico de la semana, el Barcelona-Girona (20:45 horas).

Finalmente, #0 cerrará la semana con el estreno de la segunda edición de "El puente", un docu-reality presentado por Paula Vázquez en el que 15 desconocidos deben construir un puente de 300 metros en 30 días para poder alcanzar una isla donde se encuentra un premio de 100.000 euros.