El Ministerio de Cultura premia a los 15 mejores libros editados en 2019

Madrid, 24 nov (EFE).- "Memoria de la nieve", de Julio Llamazares, (Nórdica Libros); "Antología Poética. Del Modernismo a la Generación del 27" (SM) o "Catálogo razonado Poesía Visual Joan Brossa" (Fundación Azcona) son tres de las 15 obras galardonadas con los premios a los Libros Mejor Editados en 2019 que concede el Ministerio de Cultura y Deporte.

Cultura ha concedido este martes estos premios entre las 152 obras valoradas en las categorías de Arte, Bibliofilia, Facsímiles, Infantiles y Juveniles, y Obras Generales y de Divulgación.

Estos galardones tienen como objeto reconocer y estimular la labor de las editoriales en la edición de libros y obras. Aunque no tienen dotación económica, son muy valorados por los editores por lo que suponen de reconocimiento y prestigio a su trabajo editorial, así como por la difusión que conllevan.

Las obras premiadas en cada uno de los cinco grupos temáticos son los siguientes:

LIBROS DE ARTE

Primer premio: "Catálogo razonado Poesía Visual Joan Brossa", de Alicia Vallina y Gloria Bordons. Editado por Fundación Azcona, ha sido galardonado por "su gran dificultad en la encuadernación, su asombrosa labor de estudio y maquetación impecable. Excelente congruencia entre contenido y continente".

Segundo premio: "Matisse Grabador", de Jay McKean Fisher (La Fabrica).

Tercer premio: "El mar en las colecciones del Museo del Prado", de Fernando Checa Cremades. Editado por Ediciones El Viso.

LIBROS DE BIBLIOFILA

Primer premio: "Versos e imágenes. Gozos en Navarra y en una colección de Cascante", de Ricardo Fernández Gracia. Editado por Asociación Cultural Amigos de Cascante "Vicus", por "su magnífica reproducción de los grabados y su encuadernación en arpillera".

Segundo premio: "Leonardo da Vinci. Arquitecto del Universo", textos de Miguel Fernando Gómez Vozmediano; grabados originales de Felipe Alarcón Echenique. Editado por Millennium Liber S.L. "

Tercer premio: "Vanguardia y propaganda. Libros y revistas rusos del archivo Lafuente, 1913-1941'', de Varios Autores. Editado por La Fábrica.

LIBROS FACSÍMILES

Primer premio: "Vida y milagros de San Luis", Anónimo. Editado por Siloé, Arte y Bibliofilia, por "la calidad del papel, impresión excelente y cuidada encuadernación".

Segundo premio: "La primera vuelta al mundo. Edición conmemorativa del V Centenario del viaje de Magallanes y Elcano: 1519-1522", de varios autores. Coordinador Académico Juan Gil. Editado por Taberna Libraria.

Tercer premio: "Pergamino de la Fundació de la Confraria dels Mercaders de Tàrrega, 1269". Editado por Millennium Liber S.L.

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES

Primer premio: "Antología Poética. Del Modernismo a la Generación del 27", de varios autores. Editado por Ediciones SM, por "su maquetación que lo hace visualmente atractivo y accesible al público juvenil".

Segundo premio: "Fieras encantadoras. Una verdad sorprendente", de Kate Gardner. Editado por Harpercollins Ibérica S.A.U.

Tercer premio: "Bichopoemas y otras bestias", de Leire Bilbao Barruetabeña; ilustraciones de Maite Mutuberria Larrayoz. Editado por Kalandraka Editora S.L.

OBRAS GENERALES Y DE DIVULGACIÓN

Primer premio: "Memoria de la nieve", de Julio Llamazares; ilustrado por Adolfo Serra. Editado por Nórdica Libros, por "estar perfectamente confeccionado y ajustar debidamente las acuarelas al texto".

Segundo premio: "El Buscón de Vierge", de Francisco de Quevedo; ilustraciones de Daniel Urrabieta Vierge. Editado por Reino de Cordelia.

Tercer premio: "Artistas en los campos nazis", de Javier Molins. Editado por Nagrela Editores.

Según ha informado el Ministerio de Cultura y Deporte, los libros premiados serán expuestos posteriormente en las ferias internacionales del libro LIBER, Fráncfort y Leipzig.

En estas dos últimas ferias, de centenaria tradición bibliófila, se exhibe la exposición "Best Book Design from all over the World (Libros Mejor Editados en el Mundo)", concurso internacional cuya primera edición comenzó en la ciudad de Leipzig en el año 1963 y para el que cada país envía los libros que ganan cada año su concurso nacional.

Tras la exposición de los libros en ambas ferias alemanas, las obras quedarán como donación en el German Book and Type Museum de Leipzig.