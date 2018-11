El ministro de Cultura revela que le crean una cuenta 'fake' en Twitter por semana

Una a la semana. A veces son dos o tres, explican en el Ministerio de Cultura, las cuentas falsas de Twitter que se abren para suplantar la identidad de su ministro, José Guirao. "Si tuviéramos que tomar medidas por cada cuenta falsa que nos abren...", reflexiona el ministro en Bruselas, a donde ha acudido para una reunión de ministros del ramo.

La última cuenta falsa abierta con el nombre del ministro de Cultura fue este lunes, en la que se anunciaba la falsa noticia de la muerte del escritor Carlos Ruiz Zafón: "Esta ha tenido más trascendencia porque estaba mejor hecha, pero vamos a una media de una cuenta falsa por semana. Pero son más chapuceras y la gente no se las toma en serio".

El Ministerio conoció la existencia de la cuenta cuando comenzaron a llamar los periodistas para confirmar la noticia. "Tenemos línea directa con Twitter", explican en Cultura, "y en una hora estaba cerrada la cuenta".

"Esto será hasta que se aburran", afirma Guirao: "Yo no tengo redes sociales, lo sabe todo el mundo, así que si ven algo mío, que sepan que no es mío, porque ni he tenido ni voy a tener".

Según Guirao, "buscan es crear una imagen distorsionada de la persona que suplantan. Ayer salía una noticia falsa que además era muy desagradable, porque era sobre la muerte de un escritor, ni siquiera era una broma simpática. Le pasa a mucha gente, lo único es que si tienes una responsabilidad pública eres una presa más apetecible. Pero tampoco hay que darle más importancia porque lo bueno es que se detecta rápido y en unas horas se desactiva. No hay que darle más trascendencia, no es la caída del imperio romano".

Cuenta falsa de Twitter del ministro de Cultura, José Guirao.

La cuenta no sólo era falsa, sino que anunciaba una noticia falsa, asunto del que se ha tratado en la reunión de los ministros: "Hay un difícil equilibrio entre libertad de expresión, censura y falsa información. Hay que pedir autorregulación, cierta legislación que controle y educar a la gente digitalmente para que tenga criterio para detectar las fake news. Es un tema muy complejo, no porque haya existido siempre, porque los bulos y las informaciones falsas vienen desde la antigüedad. Así se han ganado guerras y batallas con las informaciones falsas".

"El problema es que con las redes sociales se multiplican hasta el infinito", afirma Guirao, "y hemos visto que se han utilizado para intervenir políticamente desde unos países en otros países. Eso ya es peligroso, va contra la independencia de los países y contra el derecho a una información veraz de los ciudadanos. Lo más importante es que los ciudadanos tengan una información veraz. Es complejo y hay que tener medidas que combinen la educación digital, la población, la legislación y el control y la autorregulación del gobierno".

¿Teme el gobierno injerencias extranjeras en los próximos procesos electorales? "No ha saltado ninguna alarma en principio. No hay temor, pero hay que estar atentos no sólo por un proceso electoral, sino que cualquier ciudadano tiene derecho a una información veraz, es un derecho fundamental. No hay una alarma concreta, pero la atención y preocupación debe ser permanente".

La rueda de las televisiones

El Congreso aprueba este martes un informe de la ponencia sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que adapta la norma española a las pautas europeas y entre cuyas medidas está el compromiso de limitar los beneficios de la recaudación por la música nocturna emitida en televisión, la conocida como rueda. Se prevé su entrada en vigor para principios del año próximo.

"Se está modificando una ley que contempla muchos aspectos de la propiedad intelectual y en eso está el límite del reparto de los derechos de autor para ciertos horarios", explica Guirao: "No le llamaría rueda, sino toda aquella tentación que desequilibre los criterios de reparto. La rueda es el caso más conocido, pero puede haber otras situaciones. Yo trascendería el origen, que es ese de la rueda, y plantearía que tiene que haber criterios objetivos y de equilibrio. Casos como la rueda se han producido porque había ese vacío legal para que no haya tentaciones de repartos injustos. Las entidades de gestión tienen la obligación de tratar con ecuanimidad y justicia a todos sus asociados. Y tal como estaba ese vacío legal, se ha permitido que no hubiera criterios ecuánimes. Lo fundamental es que estamos intentando defender a todos los autores".

Está previsto que se limiten los beneficios de la recaudación por la música nocturna emitida en televisión. Los ingresos de la franja nocturna no podrán superar el 20%, (ahora están en el 70%). El objetivo es cumplir así las pautas europeas que fijó el laudo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.