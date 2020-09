Moisés Nieto, moda lista para "vender" y poner

Madrid, 10 sep (EFE).- El diseñador Moisés Nieto ha presentado en los Teatros del Canal, su propuesta para la próxima primavera verano en el circuito "off" de la pasarela Fashionweek Madrid con una colección que invita a "reflexionar" sobre la moda y sus tiempos.

Prendas que no han lucido modelos, que se mostraban perfectamente combinadas y colocadas sobre sillas ofreciendo una "sensación de vacío" para invitar a la "reflexión". Una moda lista para "vender" y poner.

"Parece ropa abandonada, podría ser de segunda mano", explica a Efe el diseñador que invita a hacer la lectura que cada uno quiera, pero su intención es la sociedad analice "los cambios que debe ejecutar el mundo de la moda para mejorar el sector".

Inmerso en un espíritu sostenible asegura que "hay que poner remedio, no podemos seguir vendiendo moda como un espectáculo cada seis meses porque el público la ve como inalcanzable y poco real".

Asegura que durante algunos años "hemos vivido de pompa, de elevar la moda como una experiencia vital, muy pop" y el espectáculo es solo "el 10 por ciento, el resto es mucho trabajo".

El diseñador presenta 18 "looks" enfocados a la venta, sin complementos, bien estructurada "lista para vender".

Una colección que apuesta por el producto nacional, con tejidos sostenibles, colores planos con una ligera licencia a finísimas mil rayas.

No se considera un abanderado de nada "no quiero dar ningún mensaje, pero reconoce que la moda lenta es importante que esté presente no solo en los tejidos sostenibles sino con materiales que perduren.

En este último trabajo, en el que también se rompe un lanza a favor de las condiciones laborales en la industria de la moda, ha hecho hincapié en los vestidos "oversize" que conviven con siluetas más ajustadas.

"No me gustan las mujeres disfrazadas", dice el diseñador que defiende diseños sencillos y cómodos", valores que desde hace tiempo forman parte de su seña de identidad.