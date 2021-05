Moisés P. Sánchez: Hay margen de mejora en el apoyo económico a la música

Logroño, 20 may (EFE).- El pianista, compositor y productor Moisés P. Sánchez ha destacado a Efe que España tiene “un margen de mejora bastante grande a nivel de la infraestructura que se ofrece” en la música en cuanto al “apoyo económico y educacional desde los distintos gobiernos y festivales”.

Sánchez (Madrid, 1979) participa este jueves en Logroño en el Festival Mayo Jazzea, en el que, junto a otros diez músicos, interpretará su obra “Unbalanced: concerto for ensemble”, que logró una nominación a los Grammy Latinos en 2019 al mejor disco instrumental.

En el panorama musical español actual, ha proseguido, “hay más gente, posibilidades y talento que nunca, con muchos músicos haciendo cosas muy interesantes e increíbles”, pero “el problema de este país es la infraestructura que se ofrece, una infraestructura que viene dada, de forma evidente, por una educación”.

Ha precisado que, sin una educación en la que a las personas desde una corta edad “se les ofrece, visibiliza y educa en este tipo de oferta que existe, es muy difícil que, de mayores, haya una demanda y una sensibilidad hacia este tipo de música”, aunque, “por supuesto, hay gente que se acerca y que la descubre, por fortuna”.

Este músico ha resaltado la importancia de “potenciar el talento nacional y tener una oferta pública de educación en estos caminos, a la que pueda acceder todo el mundo y con profesores bien formados”.

“La música siempre provoca emociones allá donde, muchas veces, no llegan las palabras. Entonces, creo en el arte en general y en la música como un instrumento catalizador del desarrollo espiritual, y considero que ayuda a conectarnos como especie y como seres humanos,y a pensar, un poco más, en común”, ha subrayado.

Para él, la diferencia entre la música retransmitida en streaming y en directo presencial es "abismal, de hecho, se ha podido ver en este año” con la pandemia de la covid-19, a pesar de que “cada uno entiende su manera de ofrecer la música como le parece oportuno”.

“Yo no me siento cómodo con el streaming porque siempre he creído en ese poder de la música que, de forma presencial, alcanza unas cotas que una pantalla no puede ofrecer”, ha incidido.

“Cuando hemos vuelto a tocar en directo, a lo largo de estos últimos meses, te das cuenta de que la música, al menos para mí, no tiene sentido si no es para ofrecérsela a la gente, no para tocarla tú", ha asegurado, "se trata de dar, no de recibir, y, muchas veces, las pantallas o el mundo en el que vivimos hoy en día nos aleja un poco de ese objetivo”.

El Teatro Bretón de Logroño se llenará este jueves de la música de “Unbalanced: concerto for ensemble”, un disco cuya composición corresponde a Sánchez y es “totalmente original”; además, a pesar de que no es la primera vez que lo interpretan en directo, tampoco lo han tocado en muchas ocasiones, ha apuntado.

Este disco es "una obra muy ecléctica, en la que confluyen muchos estilos y géneros”, de tal forma que permite apreciar desde su influencia “de la música clásica a la influencia del rock, la electrónica y, por supuesto, el jazz”.

Respecto a sus proyectos futuros, ha concretado que quiere hacer una trilogía sobre Bach, cuyo disco saldrá el próximo septiembre; Beethoven, con un álbum que se editará, posiblemente, a principios de 2022; y Bartók, que grabará a lo largo de 2021 y saldrá en la segunda mitad del año siguiente.

Sergio Jiménez Foronda