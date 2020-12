"Moka", historias que demuestran que para los niños la realidad es fantasía

Madrid, 6 dic (EFE).- La escritora María Castro lo tiene claro: "la realidad es maravillosa para los niños", y por eso no ha tenido que volar a mundos fantásticos para atrapar a los pequeños lectores con siete cuentos de la perrita "Moka", la protagonista de historias que envuelven gracias a las ilustraciones de Sonia Negrete.

Moka está a los pies de María durante la entrevista con Efe, y por eso la escritora madrileña (1969) advierte que igual se pone a ladrar al oirla hablar. Pero esto no sucede, así que mientras descansa la protagonista de estos siete cuentos que llevan su nombre (Silonia editorial) la autora cuenta el origen de esta obra.

"Tenía una perrita de aguas, se llamaba Canela, pero se me murió con tres años. Cuando empecé a escribir las historias de Canela ya tenía a Moka, que es un perra de acogida, y lo que quería hacer era un homenaje a las dos, así que las he fusionado emocionalmente", explica Castro.

Así que cogió el nombre de Moka para volver a dar vida a Canela, una perra de aguas que se convierte en la protagonista de historias "reales", de esas que se viven en una casa con perro.

"Una de las cosas que más me ha llamado la atención como niña y ahora como madre es que la realidad, ya de por sí, para los niños es suficientemente maravillosa y fantástica, por eso cuando me puse a escribir no tenía que pensar en nada extraño y estrambótico, porque los niños son conscientes de que se puede construir todo desde la realidad, que puede ser maravilloso salir a dar un paseo al campo", afirma.

Justo eso es lo que cuenta en "Moka", cosas normales pero extraordinarias ante los ojos de un pequeño como ver disfrutar a tu perro mientras disfruta de un baño, durante un paseo por el campo o mientras busca esa zapatilla que la perrita ha escondido.

"La realidad de por sí es mágica. Los seres humanos somos proyectos de lo que queremos hacer con nosotros mismos. Somos un proyecto un poco loco", añade esta autora amante de los niños, los libros y los perros.

Y si hay algo en "Moka" es alegría, porque Castro es lo que siente cuando piensa en Canela y en Moka: "cuando escribía los cuentos pensaba en la alegría, porque es lo que siento cuando pienso en Canela, y era lo que yo quería rescatar, no la tristeza de la muerte, sino esa generosidad, porque los perros son extremadamente generosos, lo dan todo a tope y era un poco lo que me impulsó a escribir estas historias".

En esta aventura Castro ha contado con Sonia Negrete, una ilustradora que ha demostrado por primera vez su trabajo en estos siete cuentos. Una "artista", según la califica la escritora, que domina todo el libro con unas ilustraciones que saltan de la página con colores exultantes y trazos indefinidos.

"Contacté con Sonia a través de una amiga, ella no tenía nada publicado, y fue un flechazo, porque dibujó a mi Moka y ha transmitido esa alegría y ese desmadre que vives cuando tienes un perro en casa", explica.

Aunque Castro apunta otra característica de estos dibujos de gran tamaño: envuelve al niño en el cuento y le aporta esa sensación de que te puedes revolcar en la hierba junto a Moka.

Metida de lleno en nuevas historias, Castro reconoce que con los siete cuentos de Moka cierra "el círculo" y no serán más, por eso con las tres primeras ya a la venta espera la llegada del resto en diciembre, en la Navidad, una época que también podremos vivir junto a esta perrita de aguas.

Pilar Martín