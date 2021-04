Mónica Rius: "Habrá Guía Michelin 2022 y apoyo total al sector"

Madrid, 1 abr (EFE).- Habrá Guía Michelin España y Portugal 2022 pese a las dificultades de la hostelería y de los inspectores para desarrollar su trabajo y "apoyo total al sector", ha asegurado a Efe la directora de Comunicación de España y Portugal, Mónica Rius.

Esta barcelonesa, que lleva 21 años en la compañía, asumió en mayo de 2020 un cargo que implica "llevar la jerarquía de los inspectores para salvaguardar su independencia", algo que "siempre ha existido" pero que desde Michelin han querido "formalizar y ponerlo negro sobre blanco".

Después de los avatares para acudir a restaurantes el año pasado, entre confinamiento total, cierres perimetrales y restricciones horarias -lo que llevó a retrasar la publicación a diciembre-, el equipo de inspectores que lidera José Vallés sigue "adaptándose a las circunstancias" para desarrollar su trabajo.

"Cada Comunidad Autónoma tiene una situación e intentamos ser reactivos y adaptarnos. No han podido ir a Portugal porque están cerradas las fronteras, pero sí están visitando el territorio nacional. Está siendo complicado", reconoce Rius.

Con un grupo de 60 inspectores en Europa -los locales tienen el apoyo de sus colegas de otros países- y una experiencia que llega a los 30 años, les duele ver "cómo se marchitan restaurantes que han visto evolucionar", señala el responsable de prensa de Michelin España y Portugal, Ángel Pardo.

No obstante, el objetivo es "tener guía 2022 con la misma calidad de 2021", publicarla "en torno a la fecha habitual" -finales de noviembre- y presentarla en una gala que será presencial y telemática, si las circunstancias sanitarias lo permiten.

Aún no se sabe qué ciudad tomará el relevo de Madrid, que acogió una presentación que fue por primera vez virtual y estuvo precedida de reportajes y debates retransmitidos en línea. "Queremos una gala híbrida, porque la presencial era para 600 elegidos y era maravilloso, pero hemos generado unas expectativas que no podemos dejar", dice Rius.

La gala física, añade, es "muy valorada" por los cocineros, ya que les supone un momento de encuentro y conversaciones, pero si se combina con una retransmisión telemática como la de 2020, se llega a un público mayor.

Sea cual sea el formato que permita la pandemia, la guía será "de apoyo total al sector". "Ya lo dijo Gwendal Poullennec, director internacional de las Guías Michelin en 2020: No estamos para perjudicar al sector, sino para apoyarlo. Estamos del lado de la hostelería y en 2022 será muy parecido a esa estrategia. Si no hay más remedio, se quitarán una o dos estrellas pero no por castigo, nuestra prioridad es apoyar al sector, ser sus portavoces".

El hermetismo sobre el "intenso" debate del equipo de inspectores para dar o quitar estrellas sigue siendo absoluto, pero lo que sí se prevé es el crecimiento de la categoría de estrella verde, que se inauguró el año pasado y reconoce el compromiso medioambiental de los restaurantes.

"Habrá muchísimas más que este año. Michelin ha creado la estrella verde porque responde a algo que ya existe: la preocupación por la sostenibilidad y no sólo en la hostelería. A aquellos que tienen una sensibilidad especial al respecto, hay que reconocerlos", indica Pardo.

El resto del contenido de la guía, con sus categorías de una, dos y tres estrellas, Bib Gourmand (excelente relación calidad precio) o El plato Michelin (cocina de calidad) será una incógnita hasta su presentación pública, pero tanto Rius como Pardo subrayan el trabajo de los inspectores, más complicado de lo habitual por la covid, como su independencia.

"La guía tiene 130 años y prestigio absoluto, algo tiene que tener detrás. La concesión no se basa en cómo trata a un conocido, sino en cuál es la oferta que dan al consumidor normal, ésa es su base", asevera Rius.

La "Guía Michelin España & Portugal 2021", presentada el 14 de diciembre, incorporó tres nuevos biestrellados -Culler de Pau (Pontevedra), Bo.TiC (Girona) y Cinc Sentits (Barcelona) y estrenó la categoría de estrella verde con 21 restaurantes.

En esta edición, en la que no se sumó ningún restaurante al conocido como "olimpo" de triestrellados, la guía recoge 11 restaurantes con tres estrellas, 38 con dos (tres nuevos), 203 con una (21 nuevos), 300 con el sello Bib Gourmand, 880 en la categoría El plato Michelin (105 nuevos).