La moratoria de Madrid Central provoca ya el repunte en polución según Ecologistas

Juan Bárcena, activista de Ecologistas en Acción y miembro de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, ha defendido este lunes que la moratoria de multas que ha arrancado hoy en este área de bajas emisiones provoca ya un incremento en las emisiones de NO2, que superan el máximo de 40 mg por metro cúbico y se sitúan en 70.

"El viernes y sábado los dos días estuvimos por encima de 40 mg por m3, aflojó un poquito la cosa el domingo, pero hoy ya está disparado y estamos en los niveles que eran usuales antes de Madrid Central", ha defendido en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con el PSOE en el edificio de grupos municipal.

"Madrid Central ya no existe", afirma Bárcena, que detalla que si en todo el trimestre (abril-junio) ha habido en total "entre cuatro y cinco días por encima de 40, dos de ellos han sido el viernes y sábado", por "gente que por adelantado se saltó la norma", señala.

Y respecto a la defensa que hace el Gobierno de PP y Cs de que la medida sigue vigente aunque no haya multas señala que no es así, que se deja "sin efecto" porque "cualquier normativa que plantea sanciones a quien la incumpla" si no hay un "correctivo" no funciona. .

"Si Hacienda dijera en el IRPF de este año que no se van a poner multas a quien no haga la declaración, pues ¿cuánta gente haría la declaración?", ha ejemplificado.

Este portavoz de la Plataforma en Defensa de madrid Central ha señalado además que el dato de reducción del tráfico y de la polución del segundo trimestre de Madrid, el único con sanciones, ha sido "infinitamente mejor" que el del primero, aún sin sanciones.

Y ha criticado que, a su juicio, desde el equipo del alcalde José Luis Martínez-Almeida se dé a entender que tras la moratoria se "va a acabar quitando la medida" y "se acabará aguando".

La moratoria de multas a Madrid Central es para sus defensores un "disparate de carácter colosal que ya se está viendo".