Mostra FIRE!! ofrecerá 43 títulos en línea entre el 10 y el 20 de septiembre

Barcelona, 27 ago (EFE).- La Mostra FIRE!!, de cine gay y lésbico, que cumple 25 años como el primer festival LGBTI de España, ofrecerá un total de 43 títulos, la mayoría de ellos inéditos en el país, en una edición "especial digital" a través de la plataforma Filmin, según informan este jueves los organizadores.

La programación incluye películas independientes de países como Brasil, Filipinas, Francia, Irlanda, Chile, Estados Unidos o Eslovaquia, así como documentales, cortometrajes y una selección de los mejores títulos de los últimos años.

Entre estas cintas destacan algunas como la brasileña "Indianara", que se rodó justo antes de la elección de Jair Bolsonaro, un documental que muestra lo que ocurre en Casa Nem, un refugio para transexuales, gays y lesbianas en Río de Janeiro, liderado por Indianara Siqueira, una "guerrera moderna que lucha por la supervivencia de las personas transgénero en Brasil".

En la suiza "Mario" se retrata el "drama de la homofobia en el fútbol profesional", mientras que "C'est ça l'amour", de Claire Burger, estreno en España, narra un "emotivo drama familiar".

Otro de los títulos destacados de esta edición será "Let there be light", de Marko Skop, una coproducción checa y eslovaca sobre el "peligroso ascenso del populismo homofóbico".

Por otra parte, el festival homenajeará al argentino Marco Berger, de quien se estrenará su nueva película, "El cazador", en la que Ezequiel, un joven de dieciséis años en pleno despertar sexual, se enamora de Mono, un atractivo "skater" que resulta no ser lo que parece.

Del director indie se proyectarán, asimismo, "Taekwoondo" y "Un Rubio", considerados como dos de sus mejores títulos.

Otros filmes en cartel serán "Viento seco", "Rialto", "My Days of Mercy", "Los fuertes", "Margen de error", "Madame" o "The Gospel of Eureka".

El acceso a las películas se podrá realizar durante los diez días que dura la Mostra a través de Filmin.es y se podrán ver todos los contenidos ya sea a través de la suscripción a la propia plataforma o pagando un abono de 25 euros que permitirá visionar las películas del certamen.

Por otra parte, será posible acceder a cada película de manera individual a precios muy reducidos.

El público podrá opinar y dar su puntuación para elegir los premios de esta nueva edición.

A partir de hoy se pone a la venta el paquete de entradas, que incluye una suscripción de tres meses a Filmin, sin coste adicional.