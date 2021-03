Movistar+ estrena los conciertos íntegros de "Una historia, una canción"

Madrid, 3 mar (EFE).- Movistar+ pondrá a disposición de sus abonados a partir de este próximo sábado los conciertos íntegros de Xoel López, Viva Suecia, Guitarricadelafuente y _Juno grabados como parte del programa "Una historia, una canción".

Al igual que las cuatro entregas de este espacio presentado por Zahara, los usuarios de la plataforma podrán disfrutar de ellos bajo demanda y serán emitidos asimismo en el canal Movistar Fest (dial 31) a partir de las 21,25 horas de este 6 de marzo.

Los incendios y sus consecuencias, la degradación del mar y la costa, la despoblación de la España interior y la tierra como lugar de origen y trabajo son los temas que se han abordado en "Una historia, una canción".

Cada uno de los artistas citados participó en uno de los episodios y, además de tocar temas de su repertorio, también versionaron canciones relacionadas con la temática específica abordada en cada caso, aunque en la serie solo se emitieron extractos de sus actuaciones.

Así, Xoel López en Nigrán (Pontevedra) estrenó repertorio de su nuevo disco, "Si mi rayo te alcanzara", versionó "Smoke on the Water" de Deep Purple y contó con la colaboración de Iván Ferreiro y la propia Zahara.

Guitarricadelafuente cantó en acústico a los vecinos de Cuevas de Cañart (Teruel) temas como "Guantanamera", "Ya mi mamá me decía" o "Me gustaría darte el mar" de Joaquín Carbonell, entre otros.

Viva Suecia presentó su disco "El Milagro" en Los Alcázares (Murcia) con cortes como "Lo que te mereces" o "Días amables", además de reinterpretar "Mediterráneo" junto a Zahara.

Por último, ya en Úbeda (Jaén), Zahara y Martí Perarnau tocaron por primera vez las canciones de _Juno, su proyecto en común, concretamente cinco temas de su disco "BCN626" y cantaron "This Land is your Land", el clásico folk de Woody Guthrie.