Muchachito vuelve a la carretera con dos discos y muchas ganas de fiesta

Barcelona, 6 nov (EFE).- Muchachito, el rey de la música callejera y festiva, no entiende la música "sin cercanía", por eso paró máquinas cuando vio que los conciertos con restricciones pandémicas le estaban "volviendo loco psicológicamente", y ahora que ya se puede bailar, ha vuelto a la carretera.

Un regreso que promete ser acelerado porque ésa es su velocidad natural y porque después de "estos dos años de mala sombra", tiene muchas ganas de tocar en directo, compartir las canciones que ha compuesto durante el confinamiento y ver a la familia, que en su caso son sus compañeros de banda y el público, según explica en una entrevista con Efe.

Así que, después de cinco años sin editar ningún disco, ahora tiene dos en el cajón, que irá sacando "pasito a pasito, single a single", hasta que esté todo listo para editar, probablemente antes del verano de 2022.

El primero de los dos álbumes es fruto de la pandemia: "Hice unos cuantos conciertos justo después del confinamiento y veía que el publico, ahí sentadito sin poder beber ni bailar ni nada, se estaba volviendo loco con mi velocidad, así que empecé a componer canciones más tranquilas".

Eso fue antes de que decidiera suspender los conciertos porque su música no casaba con las restricciones y él acababa los conciertos con la sensación de que "todo había ido mal", ya que "si no bailan ni interaccionan entre ellos parece que no les gusta el concierto".

Una vez encerrado en casa, que fue la de unos amigos porque la pandemia le pilló sin domicilio, siguió componiendo canciones más tranquilas e íntimas de lo que es habitual en él.

"Echaba de menos las giras y a mis amigos de la banda, y las canciones que componía mostraban lo que me estaba pasando", recuerda.

Pero cuando ya tenía el disco casi listo, el director de cine David Marqués le propuso que compusiera un tema para su película "El club del paro".

"Él quería una cosa alegre, más de mofa, de reírse de nosotros mismos, que es algo que yo he hecho siempre -explica-, pero en aquel momento estaba haciendo este disco más íntimo y primero le dije que no lo veía, pero al final me convenció".

Fue una suerte que le persuadiera, reconoce ahora, porque a partir de ahí se le volvió a activar su lado fiestero y le salieron "otras canciones", que son las que quiere incluir en el segundo disco.

Un álbum de 'rumba'n'orleans', un género musical que Muchachito se ha inventado a partir de dos de las músicas que más le gustan y que "tienen mucho en común".

"Me apasiona la rumba, sobre todo la catalana, pero también me encanta la música de New Orleans porque, como la rumba, es pícara y festiva, y cuenta cosas dramáticas o no necesariamente divertidas, pero te ríes", afirma.

Con este segundo disco, Muchachito quiere montar una gira con "formación al estilo New Orleans, aunque tirando a nuestro folclore y hablando de nuestras cosas", y con "referencias al mundo del 'clown".

En paralelo seguirá con sus conciertos en solitario, en los que se pone su traje de hombre orquesta y consigue, él solito, parecer una multitud.

Muchachito Oneman Band se reencontrará con su público este sábado en la sala Salamandra de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en un concierto muy esperado para el de Santa Coloma porque será el primero con la gente de pie desde el inicio de la pandemia.

"Estoy nerviosísimo -reconoce-, tanto que creo que me voy a quedar congelado cuando vuelva a ver la gente bailar, pero a la que consiga reaccionar, ya no voy a parar, voy a tocar hasta que me echen".

Rosa Díaz