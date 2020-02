La muestra Cinema From Hell recoge el mejor cine de terror inédito en España

Películas de terror de culto que no han contado con estreno comercial en España, como "Girl on the third floor" o "ABC's of Death", serán rescatadas en una decena de salas gracias a la muestra itinerante "Cinema From Hell" que las proyectará en programas dobles.

La propuesta busca dar impulso a algunas de las cintas del cine de terror reciente que han contado con mejor acogida por parte de la crítica en su paso por diferentes festivales, pero que se han quedado fuera de las salas de exhibición de nuestro país.

"Cinema From Hell" se llevará a cabo de forma simultánea en 14 salas de cine repartidas por todo el territorio español, de Madrid a Barcelona pasando por Sevilla, Valladolid, Lérida, Toledo, Cádiz o Málaga, entre otras ciudades. Las exhibidoras Cinesa y MK2 son dos de las grandes empresas colaboradoras que se hallan tras el evento.

La psicodélica "Bliss", del estadounidense Joe Begos, y el film de culto de la New French Extremity "Al interior", de Alexandre Bustillo y Julien Maury (2007), han sido las películas elegidas para conformar el programa doble con el que dará comienzo la muestra el día 6 de febrero, que contará además con preestrenos exclusivos y maratones de diferentes temáticas.

La española "Cuerdas", de José Luis Montesinos, que tendrá su estreno comercial el próximo día 28 de febrero, los clásicos del 'gore' reciente "El ciempiés Humano", I y II, ambas de Tom Six (2009 y 2011, respectivamente), y el thriller psicológico austríaco "Goodnight Mommy", de Severin Fiala y Veronika Franz (2014) son algunas de las obras que completan el itinerario de la muestra.