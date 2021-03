Una muestra expone la obra fotográfica de Carlos Saura en Logroño

Logroño, 11 mar (EFE).- La exposición restrospectiva “Carlos Saura fotógrafo. Una vida tras la cámara”, que se puede visitar desde este jueves en Logroño, muestra la fotografía, "no como un instrumento o una cosaextraña”, sino como “un lenguaje que hay que trabajar, conocer y comunicar”.

Así lo ha afirmado este jueves el comisario de esta muestra, el fotógrafo Chema Conesa, en una rueda informativa en la que ha presentado esta exposición.

Conesa ha detallado que esta muestra cuenta con 118 fotografías realizadas por el célebre cineasta Carlos Saura (Huesca, 1932) junto con material de su archivo personal, como 'polaroids', piezas audiovisuales, fotografías pintadas y libros de fotografía.

Esta iniciativa traza un recorrido paralelo por la vida de Saura estructurado en cuatro capítulos: “Primer laboratorio”; “Saura documental”; “Fotógrafo cineasta”; y “Universo Saura”, ha concretado.

El comisario de la muestra ha remarcado que, para él, ha sido “un auténtico placer tener la experiencia de trabajar junto a Carlos Saura, sin molestarle demasiado, porque es todo un personaje”, sobre el que ha podido “conocer su intimidad, su casa, sus archivos y sus fotografías”.

“A lo largo de tres meses, Saura me dejó llegar a su casa, casi en contra de su voluntad, porque lo primero que te dice es que a él la fotografía le gusta porque se divierte con ella, pero que jamás ha sido un profesional ni le ha dado un valor excesivo a su trabajo”, ha precisado.

El cineasta aragonés “no hace fotografías para que queden en la memoria, sino para que, si alguien las quiere poner en su memoria, pues ahí están, pero no las cuida, no las trata como una pieza única, como algo a exponer en una pared, a él no le interesaba sacar estas fotos, todas estas imágenes de su primera etapa me deja mostrarlas con mucho respeto”, ha remarcado.

Sobre qué tipo de fotógrafo es Saura, ha incidido en que “es un aficionado que hace lo que le da la gana, algo que está muy bien, porque no hay mayor felicidad que ser aficionado y no tener ningún compromiso ni con la carrera, ni con la comunicación, ni con nada”.

Ha apuntado que a el cineasta “no le interesa demasiado remirar el pasado”, hasta tal punto, que “se sorprende” al observar algunas de las fotografías de esta exposición, “porque no se acordaba de ellas”.