La mujer como "joya de la naturaleza" protagoniza el desfile de Escorpión

La mujer, una "joya de la naturaleza que brilla con luz propia y emerge como una diosa del fondo del mar", ha sido el motivo central del desfile de la firma catalana "Escorpión Studio Barcelona", que este lunes ha presentado su colección Primavera/Verano 2019, "Madreperla", en la 080 Barcelona.

La directora artística de la marca, Andrea Martínez, ha asegurado a Efe que el nombre de la colección "conecta con lo más profundo y fascinante de la esencia femenina: fuerte, clarividente y comprometida; flexible, sensual e intuitiva".

Martínez ha definido a la mujer que viste "Escorpión" como "elegante y segura de sí misma", y ha confesado que la marca intenta ser cada veZ "más moda, más actual e ir más allá de lo que se ve en la calle", sin perder de vista el material que marcó sus inicios: el punto.

La decisión de presentar la colección de primavera/verano en vez de la de otoño/invierno, como es habitual, se debe a la actual tendencia "see now, buy now" (lo ves, lo compras), que consiste, básicamente, en concederle a los clientes la posibilidad de ver en un desfile lo que querrá llevar en dos o tres meses y la oportunidad de enviarlo directamente a su armario con un solo clic.

En el desfile han destacado los tonos plata, nacarados y los puntos flúor, así como las formas "boho" y de inspiración hippie, con estampados "tie-dye", gorros y bolsos de crochet, transparencias y prendas muy fluidas.