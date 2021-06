Mujeres que se salen del canon en la VII edición del Festival Filmadrid

Madrid, 1 jun (EFE).- "Destello bravío" de la directora extremeña Ainhoa Rodríguez y "Scales" de la saudí Shahad Ameen serán las películas de inauguración y clausura, respectivamente, de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Madrid, que arranca el 9 de junio, han anunciado hoy los organizadores en rueda de prensa.

En ambos casos se trata de "fábulas feministas muy potentes" e "historias de mujeres que se salen del canon y luchan por cambiar las cosas", ha indicado Nuria Cubas, directora del certamen que apuesta por el cine independiente y de autor internacional y que este año trae 14 películas de estreno absoluto en España y dos estrenos europeos.

"Destello bravío" fue también la cinta inaugural del Festival de Rotterdam, un cuento felliniano, misterioso y onírico, sobre la liberación de las mujeres rurales, rodado con amas de casa extremeñas sin experiencia previa ante las cámaras; es una de las películas españolas más originales del último año.

"Scales" se mueve en el género fantástico, una distopía feminista sobre una niña que desafía las oscuras tradiciones del pueblo pesquero en el que vive y en el que cada familia está obligada a entregar a una de sus hijas a las oscuras criaturas del mar.

La sección oficial se desarrollará del 9 al 13 de junio en torno de un nuevo concepto de "sesiones espejo" que "harán dialogar el presente y el pasado" de los trece cineastas a competición.

Con la Casa Encendida, el cine Doré de Filmoteca Española, la Cineteca del Matadero y el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes como sedes, las proyecciones oficiales tendrán lugar por la tarde y se complementarán el mismo día con sesiones matinales de películas anteriores de los mismos directores o de cineastas que les hayan influido.

Por ejemplo, "Destello Bravío" vendrá acompañada de "Tentaciones del Dr. Antonio" (1962) de Fellini, y de dos cortos de Rodríguez, "Fade" (2016) y "Aprende con..." (2008-2009), episodio de una serie de televisión.

Otros títulos a competición serán la taiwanesa "Ohong Village" de Lim Lung-Yin, acompañado por "Dust in the wind" (1986) del director taiwanés más internacional, Hou Hsiao-Hsien; "Capitu o capítulo" del brasileño Julio Bressane; "Luz nos tropicos" de la colombiana Paula Gaitán o la otra española seleccionada, "Tengan cuidado ahí fuera" de Alberto Rodríguez.

La lista se completa con "Slow Machine" de los estadounidenses Paul Felten y Joe DeNardo; "Demonic" de la australiana Pia Borg; "Le Pays", producción franco-helvética de Lucien Monot; la japonesa "Obake" de Hiromichi Nakao; la franco-belga "Palma" de Alexe Poukine; la brasileña "Sertania" de Geraldo Sarno y la alemana "What probably would have happened if I hadn't stayed at home" de Willy Hans.

El jurado está compuesto por las cineastas María Pérez Sanz, que precisamente este fin de semana estrena en cines su primer largometraje, "Karen", protagonizado por Christina Rosenvinge, y la alemana Helena Wittman.

Filmadrid tendrá una segunda parte entre el 9 y el 12 de septiembre, cuando se desarrollarán otras dos secciones clásicas del festival: Focos -con un protagonista por revelar- y Vanguardias Live dedicada a la experimentación performativa y que estará centrada en Wittman y su colaboradora Nika Son.