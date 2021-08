El Museo de Arte de Santa Bárbara reabre sus puertas tras una gran renovación

Los Ángeles (EE.UU.), 11 ago (EFE).- El Museo de Arte de Santa Bárbara (SBMA) presentó este miércoles su esperada reapertura tras un gran proyecto de renovación que ha durado seis años y en el que se han invertido 50 millones de dólares.

El SBMA recibirá de nuevo a los visitantes a partir de este domingo 15 de agosto.

Pero hoy invitó a los medios de comunicación a conocer las mejoras y los alicientes con los que contará a partir de ahora este centro de exposiciones de Santa Bárbara, una ciudad californiana situada a unos 150 kilómetros al noroeste de Los Ángeles (EE.UU.).

"Estamos entusiasmados de abrir de nuevo nuestra histórica entrada en State Street y de dar la bienvenida a la comunidad al reimaginado SBMA", aseguró en un comunicado Larry J. Feinberg, que es el máximo responsable del museo.

"Estamos deseando compartir los viejos éxitos de la colección después de años en el almacén y de presentar también nuevas exposiciones e instalaciones que ayudarán a los visitantes a entender nuestra colección desde otra perspectiva", añadió.

La renovación del SBMA ha incluido actuaciones en aspectos como medidas de protección contra terremotos, mejoras de la ventilación o cambios en los sistemas de iluminación.

Una de las novedades que se encontrará el público nada más entrar en el museo será la nueva instalación diseñada por la directora asistente y comisaria jefe del SBMA, Eik Kahng.

Otro de los puntos más destacados de la renovación del centro es la creación de una galería totalmente dedicada al arte contemporáneo.

No obstante, el museo contará con una oferta muy amplia con piezas que van desde el arte asiático y precolombino hasta la pintura europea desde los siglos XVII al XX sin olvidar las obras de la cultura grecorromana.

La colección permanente del SBMA cuenta con más de 27.000 piezas.

El museo tiene previsto inaugurar en 2022 una exposición temporal titulada "Through Vincent's Eyes: Van Gogh and His Sources" que estará dedicada al genio neerlandés de la pintura.