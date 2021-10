El Museo de los Óscar subastará su primera colección de obras NTF

Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- La Academia de Hollywood, que anualmente entrega los premios Óscar, subastará su propia colección de NFT (Non-Fungible Tokens), obras de arte digitales que utiliza la tecnología conocida como 'blockchain' (cadena de bloques).

La particularidad de estas obras es que, a diferencia de otros archivos informáticos, no se pueden copiar e incluyen un certificado de autenticidad.

El Museo de los Óscar, que acaba de abrir sus puertas en Los Ángeles, presentó este miércoles una colección de cinco imágenes elaboradas por Nikolai y Simon Haas (The Haas Brothers) que saldrán a subasta el 20 de octubre.

Cada pieza consta de un renderizado animado del galardón Pillar Award, un reconocimiento que el Museo de los Óscar entregó este año por primera vez a Tom Hanks, Bob Iger y Annette Bening como agradecimiento a sus contribuciones para financiar el centro.

Esa nueva estatuilla se inspira, tanto en su versión física como digital, en el premio clásico de los Óscar y en el diseño que el arquitecto Renzo Piano ideó para la sede del nuevo museo.

La primera tanda de imágenes incluirá una cita de Whoopi Goldberg, "el futuro del cine está en tus manos ahora" (“The future of cinema is in your hands now”)-

La subasta se alargará durante cinco días, del 20 al 25 de octubre, a través de la plataforma OpenSea y los beneficios obtenidos se destinarán a financiar un puñado de actividades educativas.

Los NFT son activos digitales que existen gracias a la tecnología de la cadena de bloques (blockchain) -la misma que sostiene a las criptomonedas-, un mecanismo que crea un registro inalterable de un contenido digital único y original y que no puede ser copiado sin perder su firma criptográfica de autenticidad.

Una firma a la que, además, todo el mundo tiene acceso en internet y permite verificar la procedencia de ese contenido.

Las obras de arte NFT se han convertido en el producto coleccionable con más crecimiento: un collage de imágenes de Beeple se vendió el pasado marzo por 69 millones de dólares, convirtiéndose en el NFT más caro vendido hasta la fecha.

Además de artistas, deportistas como Leo Messi, Muhammad Ali y Pelé han lanzado sus propias colecciones de NFT.

Según el informe Hiscox Online Art Trade Report, las ventas estimadas de NFT en 2021 rondan los 3,5 billones de dólares.