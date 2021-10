La música de Jansky acerca la fauna balear al Claustre de Mahón

Mahón, 3 oct (EFE).- El dúo de música electrónica "Jansky" estrenaron anoche en la terraza de Es Claustre de Mahón, por primera vez en Baleares, su proyecto Insecta Dance Music.

La poetisa Laia Malo y el productor, flautista y biólogo Jaume Reus forman este dúo que ha logrado hacerse con un hueco en el mercado de la música eléctrica.

El Insecta Dance Music llega a Menorca tras presentarse por única vez el pasado mes de septiembre en el Mercat de Música Viva de Vic.

Se trata de un espectáculo de música electrónica que inserta sonidos que emiten insectos característicos de la fauna balear, con un archivo propio donde han acumulado más de 200 grabaciones de animales, registrados todos ellos en el campo de Mallorca.

Así, un concierto en el cual los grillos, abejas, langostas o cigarras comparten escenario con sus promotores.

Se da la circunstancia que Jaume Reus registró el canto de una especie de grillo inédito hasta entonces en Mallorca.

Este proyecto del dúo mallorquín llega a la isla a través del programa de residencias artísticas Arts al Nord de Es Far Cultural, y fue galardonado el año pasado con el Sound of The Years Awards.