Música para el verano, contagiosamente saludable

Madrid, 13 jul (EFE).- La nueva normalidad nos ha liberado del confinamiento justo a tiempo para disfrutar del verano, estación siempre ligada a la música, a veces pachanguera pero siempre refrescante y divertida por más que la mascarilla sea nuestra segunda piel y haya que guardar las distancias.

La pandemia ha obligado a cancelar la mayoría de los grandes festivales. Pero no todo está perdido. A pesar de las restricciones sanitarias van aflorando conciertos más 'íntimos' por toda la geografía con atractivos carteles y artistas: Van Morrison, Secretos, Miss Cafeína, Kiko Veneno, M-Clan, Estrella Morente, Ainhoa Arteta, Sidonie, Maldita Nerea, Amaral, Revólver, Coque Malla, Juan Perro o Ara Malikian, entre muchos otros.

ORÍGENES

Puestos a buscar la canción pionera del estío podríamos remontarnos a 1934, cuando George Gershwin estrenó "Porgy and Bess", considerada la primera ópera 'negra' basada en los espirituales de los esclavos, y una de cuyas arias llevaba por título "Summertime".

De ella se han contabilizado decenas de miles de versiones, desde el jazz por Billie Holiday, Charlie Parker o Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, al soul a cargo de Billy Stewart o Sam Cooke y hasta el rock, por medio de Janis Joplin o Peter Gabriel.

SURF

Si hay un deporte intrínsecamente ligado al verano es el surf y su imagen de jóvenes atléticos volando sobre las olas y ligando con rubias bronceadas en fiestas playeras al atardecer. Así, no podría haber mejor escenario que la soleada California para que surgiera un vitalista estilo musical que lo acompañara.

"Let's Go Trippin'", del guitarrista Dick Dale y su grupo los Del-Tones, está considerada la primera canción de surf (1960), un instrumental que bebe mucho del Rhythm & Blues negro y que continuó con "Misirlou" o "Surf Beat".

Pero fueron sus vecinos de Hawthorne, los tres hermanos Wilson y su primo Mike Love, con el apropiado nombre de los Beach Boys, los que propagaron la fiebre de la 'surf music' por todo el orbe en los siguientes años con bombazos como "Surfin' USA" (prestada del "Sweet Little Sixteen" de Chuck Berry) y, ya con el talento compositor de Brian, "I Get Around", "Little Deuce Cup", "Don't Worry Baby", "California Girls", "All Summer Long" o la culminación de "Good Vibrations".

Los propios Beach Boys rindieron homenaje al tema veraniego rockanrolero por excelencia, "Summertime Blues", de Eddie Cochran, fallecido con apenas 21 años en accidente de moto en 1960, y que grabaron después The Who. T. Rex, Johnny Halliday, los hermanos Auserón, y en directo, los Rolling Stones y Bruce Springsteen.

Al socaire de los chicos de la playa surgieron infinidad de bandas surferas con el mismo estilo de Rock & Roll desenfadado como sus protegidos Jan & Dean (Surf City, Dead Man's Curve), Chantays y Surfaris con sendos instrumentales convertidos ya en himnos: Pipeline y Wipe Out, respectivamente, o los más cañeros Trashmen y Pyramids.

Otros impactos veraniegos se sucedían: "Summer In The City" (Lovin' Spoonful), "Sunny Afternoon" (Kinks), "Here Comes The Sun" (Beatles) y la muy pegadiza "In The Summertime" (Mungo Jerry).

Las altas temperaturas de esta época también nos llevan a sudar la gota gorda y, de nuevo, viene la música al rescate para empaparnos con el 'Padrino del funk' James Brown y sus acólitos Kool & The Gang, los sonidos caribeños reggae de Bob Marley, Peter Tosh o UB 40, la salsa sabrosona de Rubén Blades, la Fania All Star, Celia Cruz o el soul de alta graduación de Martha Reeves & The Vandellas ("Love Is Like a Heatwave", "Dancing In The Stree"t) o Stevie Wonder ("Hot July").

John Travolta y Olivia Newton-John evocaban al son del du-dúa las noches veraniegas ("Summer Nights") en uno de los pasajes más aclamados de la archifamosa película "Grease".

Ya en plena New Wave, los Ramones reverdecían los años surf con "Rockaway Beach", Katrina and the Waves hicieron bailar a medio mundo con "Walking On Sunshine", al igual que Bananarama con "Cruel Summer" y el canadiense Bryan Adams le metía tralla con "Summer of '69".

EN ESPAÑOL

El Festival de Benidorm, cuya primera edición se celebró en 1959, se puede considerar el origen de la canción del verano en español y como escaparate para el creciente turismo. Por la ciudad alicantina pasaron decenas de artistas y consagrados después como el Dúo Dinámico, Raphael, Julio Iglesias, Karina, Víctor Manuel e incluso tuvo larga vida hasta 2006.

Las casas de discos y las emisoras de radio vieron el filón y la fiebre musical veraniega se extendió sin freno con Los Diablos ("Un rayo de sol"), Tony Ronald ("Help, ayúdame"), Fórmula V ("Eva María se fue buscando el sol en la playa") o el más pachanguero y popular Georgie Dann, que desde el "Casatschock" de 1969 no faltó durante décadas a la cita estival con "El Bimbó", "El Chiringuito", "Carnaval, carnaval", "La Barbacoa", "El negro no puede".

La Movida de los 80 tampoco fue ajena con el bombazo de los Refrescos, "Aquí no hay playa", y hasta el sonado desbordamiento pectoral de la italiana Sabrina con "Summertime Love", más conocida por el estribillo de Boys, Boys.

Flamenco y verano maridan muy bien y con tremenda repercusión internacional si empezamos por el desmadre rumbero de Peret, Los Amaya y Los Manolos en la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92.

Un año después Los Del Río publicaron "Macarena", el mayor éxito mundial de una canción española de todos los tiempos y que se sigue bailando casi en cada fiesta como "Aserejé" de las Ketchup, ocho millones de copias vendidas desde su aparición en 2002.

"La Bomba", de King África; "Yo quiero bailar", de Sonia y Selena, o "Que la detengan", de David Civera, igualmente tuvieron su momento de gloria.

SABOR LATINO

Y no quedan a la zaga los calientes y sensuales ritmos latinos que en los últimos años han sido los verdaderos protagonistas del estío con el virus reguetón. Valgan algunos ejemplos como los tres puertorriqueños Chayanne ("Salomé"), Don Omar ("Danza Kuduro") y Luis Fonsi ("Despacito"), la colombiana Shakira ("Waka Waka"), la estadounidense de ascendencia puertorriqueña Jennifer López ("El anillo")o los hondureños Banda Blanca ("Sopa de caracol"), sin olvidarnos de Enrique Iglesias ("Bailando")

Nos permitimos recomendar otras canciones de la presente estación para todos los gustos: "Echo Beach" (Martha & The Muffins), "Escuela de calor" (Radio Futura), "Invincible Summer" (K.D. Lang), "On The Beach" (Chris Rea), "5 More Days 'Til Summer" (Lenny Kravitz), "Mediterráneo" (Joan Manuel Serrat), "The Boys Of Summer" (Don Henley), "Indian Summer Sky" (U2) o "Días de verano" (Amaral).

Y con permiso de Sergio Dalma, parece que este verano, por prescripción facultativa, bailar de lejos también será bailar.

Javier Muñoz