Barón Rojo se desvincula de las opiniones de Sherpa sobre la gestión del coronavirus por parte del Gobierno

La histórica formación de heavy metal Barón Rojo ha publicado un comunicado en el que se desvincula de las opiniones de José Luis Campuzano, también conocido como Sherpa sobre la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno, según informa Europa Press.

"La banda quiere dejar constancia de que se desvincula absolutamente de las declaraciones de José Luis Campuzano. Además, dejamos claro que ni es cantante, ni es miembro del grupo". Y añade "sentimos que estas falsas afirmaciones pueden menoscabar la imagen de Barón Rojo y crear prejuicios irreparables".

Tras haber colgado un vídeo en Twitter de una cacerolada contra el Gobierno, Sherpa concedió una entrevista al periódico ABC en la que se le presentaba como "el cantante y bajista de Barón Rojo (ahora en Los Barones, tras la escisión que ha habido en la leyenda heavy)".

En la pieza, Campuzano afirmaba: "Mis letras siempre han hablado de los abusos del poder, no del poder de la izquierda ni de la derecha, del poder. Si es de la izquierda, peor siempre... La derecha es más acomplejada y más timorata, respeta más las normas. Los de izquierdas van a saco en el momento en que tocan poder".

En los últimos tiempos, Campuzano se había mostrado muy crítico con el Gobierno en sus redes sociales, provocando la indignación de muchos fans de la banda. "Ahora soy el facha número uno del rock español, hay una campaña contra mí que flipas. Me insultan a lo bestia, me llaman de todo, y muchos me dicen que van a quemar discos de Barón Rojo", afirmaba al ABC. "Mucha gente está equivocada conmigo pensando que soy de izquierdas. ¿Qué coño voy a ser yo de izquierdas?", subrayaba.

Ahora, según Europa Press, la formación actual de Barón Rojo se desvincula de las opiniones políticas de Campuzano y recuerda que no es miembro del grupo desde el 89, a pesar de haber participado en una gira especial de reunión del 2009 al 2011.

"Barón Rojo expresa su desmentido por la sucesión de informaciones erróneas que algunos medios de comunicación, en las últimas semanas, han vertido en relación a noticias plagadas de falsedades e invenciones", reza el comunicado. "En sus publicaciones se da por hecho que Sherpa (José Luis Campuzano) es el cantante de Barón Rojo. La única realidad sobre este hecho es que el cantante de Barón Rojo es Carlos de Castro. Realidad que se puede comprobar fácilmente a través de nuestra página web y la oficina de Barón Rojo", sostienen en el comunicado.