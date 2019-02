Vuelve La Polla Records, padres del punk rock español, para la última batalla

Fueron dejando migas de pan desde el lunes en forma de un perfil de Facebook y una cuenta de Instagram con dos imágenes rebotadas a su nuevo Twitter. En la última se lee un breve mensaje que ha hecho saltar las alarmas de los fans de La Polla Records y de los tres sexagenarios integrantes que posan en ella: "Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando".

Apoyados en una pared naranja, el vocalista Evaristo Páramos, el guitarrista Sumé y el bajista Abel amagan de forma velada con su regreso. Evento que coincidiría con el 40 aniversario del grupo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Polla Records Oficial (@la_pollarecords_oficial) el 20 Feb, 2019 a las 3:03 PST

La banda referente del punk rock de nuestro país se disolvió en 2003, año en el que el vocalista Páramos fundó su grupo actual, Gatillazo, con el que aún se encuentra de gira. Desde 1979, los de Agurain (Álava) azuzaron a la sociedad española al ritmo de Ellos dicen mierda, nosotros amén o Revolución, donde lanzaban críticas contra el fascismo, el capitalismo, el nacionalismo, el autoritarismo, el catolicismo, la política, la moda y otros factores para ellos alienantes de la sociedad.

Evaristo ha mantenido el espíritu punk en los conciertos de Gatillazo, por uno de los cuales hace unos meses recibió una multa de la Guardia Civil tras cantar su mítico "hijoputa policía". La jotilla que interpretó en un festival de Cádiz fue sancionada en el marco de la Ley Mordaza por injuriar a los cuerpos de seguridad.