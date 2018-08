"Un alma inquebrantable": el mundo de la música despide a Aretha Franklin

El mundo llora la muerte de Aretha Franklin. Diversas estrellas de la música, así como otras figuras, han despedido a la Reina del Soul a través de las redes sociales. Elton John, Hillary Clinton, Barack Obama, Donald Trump, Lenny Kravitz, Paul McCartney, Ringo Starr, Christina Aguilera, Ricky Martin y Julio Iglesias son sólo algunos de los que han tenido un recuerdo para Franklin en Twitter.

Además de su voz excepcional, los mensajes en recuerdo de Franklin han destacado su fuerza y su lucha por los derechos civiles de los afroamericanos.

Elton John, con quien Franklin colaboró, asegura que su pérdida es un varapalo para todos los que amen "la música desde el corazón" y que "todo el mundo la echará de menos". Además de su extraordinaria voz, destaca sus dotes como pianista, según él, "infravalorada".

The loss of @ArethaFranklin is a blow for everybody who loves real music: Music from the heart, the soul and the Church. Her voice was unique, her piano playing underrated – she was one of my favourite pianists. pic.twitter.com/ug5oZYywAz — Elton John (@eltonofficial) 16 de agosto de 2018

"Aretha ayudó a definir la experiencia estadounidense. En su voz, pudimos sentir nuestra historia, toda ella y con todas sus sombras", ha escrito el expresidente Barack Obama en sus redes sociales, "nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de redención y nuestro respeto. Descanse en paz la Reina del Soul."

Aretha helped define the American experience. In her voice, we could feel our history, all of it and in every shade—our power and our pain, our darkness and our light, our quest for redemption and our hard-won respect. May the Queen of Soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/bfASqKlLc5 — Barack Obama (@BarackObama) 16 de agosto de 2018

"No sólo merece RESPETO" ha escrito Hillary Clinton, en alusión a una de las canciones más populares de Aretha Franklin, "si no nuestra eterna gratitud por abrirnos los ojos, los oídos y el corazón. Descansa en paz eterna, amiga mía", ha finalizado la política.

Mourning the loss today of @ArethaFranklin who shared her spirit and talent with the world. She deserves not only our RESPECT but also our lasting gratitude for opening our eyes, ears and hearts. Rest in eternal peace, my friend. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 16 de agosto de 2018

El actual presidente, Donald Trump, también ha tenido un recuerdo para ella en Twitter, diciendo que fue "una gran mujer, con un gran regalo de Dios, su voz" y una "heroína americana".

RIP TO A TRUE AMERICAN HERO! — The Trump Train 🚂🇺🇸 (@The_Trump_Train) 16 de agosto de 2018

"Aretha fue una inspiración atemporal para mí y para muchos otros, la reina definitiva, gracias por el regalo de tu voz, tu música y tu alma inquebrantable", tuiteó Christina Aguilera.

Aretha was such a timeless inspiration to me and so many others, the ultimate queen, thank you for the gift of your voice, music and unshakeable soul 🙏🏼 pic.twitter.com/me3FXBY4WZ — Christina Aguilera (@xtina) 16 de agosto de 2018

Los exbeatles Paul McCartney y Ringo Starr también se han despedido de Franklin. "Démonos un momento para agradecer la bella vida de Aretha Franklin, la Reina de nuestras almas, que nos inspiró durante tantos, tantos años", escribió McCartney.

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 16 de agosto de 2018

God bless Aretha Franklin the queen of soul and peace and love to her family 😎✌️🌟💖🎵🎶☮️ — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 16 de agosto de 2018

"La Reina del Soul ha dejado la Tierra para ocupar su trono en el cielo", tuiteó Lenny Kravitz. "Qué benditos fuimos por escuchar lo mejor que Dios tenía que ofrecer en su voz. ¡Respeto!"

The Queen of Soul has left this earth to sit on her throne in heaven. How blessed we were to hear the best that God had to offer in her voice. RESPECT!

📷: Mark Seliger pic.twitter.com/v9OxtyrZ74 — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) 16 de agosto de 2018

Ricky Martin, por su parte, ha asegurado que no hay "nadie como ella" y ha recordado la importancia de la Reina del Soul para "la música, la cultura y los derechos civiles".

No one like her. So important to music, culture, civil rights. THE QUEEN OF SOUL. — Ricky Martin (@ricky_martin) 16 de agosto de 2018

Algunos artistas españoles también han tenido un recuerdo para Franklin en Twitter. Entre ellos figuran Amaral, Blas Cantó y Julio Iglesias, que ha querido dejar este mensaje: