El musical "Ghost", una "montaña rusa de emoción", desembarca en la Gran Vía

"The love inside, you take it with you" es la frase con la que el público "de todo el mundo" rompe a llorar con "Ghost, el musical", asegura su compositor, el músico Dave Stewart, que asistirá esta noche en Madrid junto al autor, Bruce Joel Rubin, al estreno de esta "montaña rusa de emoción" y magia.

Rubin, autor de la idea original, del guión de la película estrenada en 1990 y del libreto del musical -estrenado en Bilbao en agosto-, ha explicado a EFE que la "diferencia fundamental" entre ver el filme o la obra es que el primero "tiene los primeros planos de los actores sintiendo o pensando" y la segunda "permite escuchar lo que sienten".

El guionista ha desvelado que cuando propuso al director del filme, Jerry Zucker, el nombre de Patrick Swayze para el papel del fantasma éste le contestó que "por encima de su cadáver".

"Entonces vi una entrevista de Swayze -fallecido el 14 de septiembre de 2009- con Barbara Walters hablando de su padre, que había muerto, y empezó a llorar sin vergüenza y de una forma muy masculina. Llamé a su agente y le dije que le convenciera para que se presentara a las audiciones para el papel".

Al día siguiente Zucker telefoneó a Rubin y le dijo: "no te vas a creer quién me ha llamado para que le haga una prueba. Yo no le quiero pero cómo le digo que no a una gran estrella como él".

Acto seguido, Rubin localizó a Swayze y le dijo que se presentara vestido "como un banquero, con maletín incluido".

Hicieron en el estudio la última escena, la de "the love inside, you take it with you" -en España se tradujo por "no te imaginas cuánto amor me llevo"- y cuando el actor calló, todos, autor, director y productores rompieron a llorar al unísono.

"Patrick cambió en aquel momento esta historia de espíritus contada desde el punto de vista del fantasma. Nunca habría sido la misma sin él", ha asegurado Rubin, que plasmó en ella muchas de las cosas que había aprendido como profesor de meditación: "los mejores secretos de la vida llegan en la quietud".

"El nacimiento no es el principio de nuestra vida como tampoco la muerte es el final. La vida es un todo eterno", sostiene el escritor, que tiene como objetivo fundamental, "ya sea con una película o con un musical", "enseñar el camino a lo espiritual, a la conciencia" y salir del proceso "sabiendo algo que no sabías".

Stewart, componente junto a Annie Lennox de Eurythmics, productor y director de cine y colaborador de estrellas como Mick Jagger o Aretha Franklin, ha detallado en una entrevista con EFE que aunque en su vida ha hecho "muchas cosas", componer la banda de un musical como "Ghost", que firma a medias con Glen Ballard, es algo "radicalmente diferente"

"Al principio me costó acostumbrarme a la forma en la que cantan. Las canciones van junto a la narrativa, es una extensión del texto. Puede que dure solo 16 segundos pero define al personaje mejor que 12 páginas. Los temas en el escenario tienen todos un porqué, preparan algo que va a venir. En un disco termina la canción y se acabó", ha descrito.

El musical español, que, a diferencia, por ejemplo, del francés, estrenado en París el pasado 26 de septiembre, incluye números de magia y efectos especiales, será "completamente diferente" a los 15 que le han precedido porque el idioma "marca" su forma y la cultura del país también.

Ni Rubin ni él han visto aún la producción española, lo harán esta noche, pero llevan varios meses trabajando en la música y la adaptación del texto del musical, estrenado en 2011 en el West End londinense: "es una montaña rusa de emoción y en España se acentúa esa pasión y emotividad que los americanos o los ingleses contienen, pero todos, absolutamente todos, en todo el mundo, arrancan a llorar en el mismo momento", se ríe.

