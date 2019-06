El musical sobre un episodio del 9/11 llega a Miami para realzar la humanidad

El musical sobre la hospitalaria acogida que los habitantes de Gander, la pequeña capital de la isla canadiense de Terranova, dieron en 2001 a las 7.000 personas que desembarcaron en aviones desviados después de los atentados del 9/11, llega a Miami como "una celebración de humanidad".

"Fue un bello despliegue de bondad, generosidad y humanidad", dijo este jueves Beverly Bass, la primera mujer capitana de American Airlines, en quien está basado uno de los personajes de "Come from Way", el musical estrenado en Broadway en 2017 y que se presenta del 18 al 23 de junio en el Arsht Center de Miami.

Los canadienses Irene Sankoff y David Hein son los autores -libreto, música y letras- de una obra que se estrenó en 2013 en el Sheridan College de Oakville (Canadá) y fue cosechando éxito tras éxito por teatros de Estados Unidos y Canadá hasta llegar cuatro años después a Broadway, la meca del teatro musical.

Basado en hechos y personajes reales, "Come from Away", se ha presentado también en Dublín y Londres, en julio sube a las tablas en Australia y actualmente está de gira por varias ciudades estadounidenses.

Bass fue uno de los 7.000 "invasores" de Gander, que por entonces, septiembre de 2001, tenía unos 900 habitantes y escasa infraestructura para recibir a esa avalancha de pasajeros y tripulantes que no podían llegar a sus destinos.

El espacio aéreo estadounidense fue cerrado el 11 de septiembre de 2001 después de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington que dejaron miles de muertos y sacudieron al mundo, y Gander fue la "sala de espera" para miles de personas hasta que fue reabierto.

La capitana estaba al mando de un Boeing 777 en vuelo desde París a Dallas (Texas) cuando se enteró por radio de que un avión se había estrellado contra una de las torres del World Trade Center.

En ese primer momento, relató, pensó que se trataba de una avioneta. Veinte minutos después supo del impacto de otro avión en la segunda torre y la palabra "terrorismo" se abrió paso en su mente. Hacía un día "magnífico" sobre el Atlántico, el cielo azul y ni una sola nube, recordó.

A los pasajeros de su vuelo les explicó que había surgido "una crisis" en Estados Unidos, porque "no quería decir demasiado", y les informó de que el vuelo iba ser desviado.

Estuvieron 24 horas dentro del avión, de ahí viene la canción "24 Hours", una de las que componen "Come from Away".

Sin embargo, hay otra que se refiere específicamente a Bass, titulada "Me and the Sky" ("Yo y el cielo"), que durante la presentación a la prensa en Miami interpretó la cantante australiana Marika Aubrey, que hace de la capitana en la obra.

El cielo es realmente el territorio de Bass, quien no solo se convirtió en 1986 en la primera capitana de American Airlines, sino que ese mismo año comandó la primera tripulación totalmente femenina en la historia de la aviación comercial, en un vuelo desde Washington D.C. a Dallas.

Bass calificó de "abrumadora" la acogida de los habitantes de Gander a las miles de personas varadas en Terranova durante cinco días y algunas anécdotas de la experiencia.

En 2011 la capitana regresó con su familia a la isla del Atlántico Norte para participar en los actos conmemorativos del 9/11 y de la Operación lazo amarillo, como denominaron las autoridades canadienses al desvío masivo de aviones a Terranova.

Después fue contactada por los productores del musical para conocer su versión de aquellos hechos e incorporarla a su historia.

Asistió al musical por primera vez cuando se representó en La Jolla (California) y, según dijo hoy, ya la ha visto "128 veces".

Para Bass, lo más interesante es que "este espectáculo no existiría, sino hubiera ocurrido el 9/11".

A ella, además, le ha brindado "una vida completamente nueva".