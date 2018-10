El musical "El jovencito Frankenstein" se estrena en español

"El jovencito Frankenstein", la "mítica" parodia de Mel Brooks, se estrenará el 13 de noviembre en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía de la mano del director Esteve Ferrer, que adopta por primera vez la versión original del musical al español para rendirle homenaje a su autor y al género paródico.

"Quería hacer mi propio homenaje no solo a la película sino al propio Mel Brooks e incluso a todo el género paródico que está muy denostado y muy maltratado", ha explicado hoy a Efe el director y adaptador al castellano de la obra, que mantiene el libreto y la coreografía originales.

Se trata de una "comedia delirante, fresca y divertida" protagonizada por Víctor Ullate Roche, Marta Ribera, Jordi Vidal, Cristina Llorente, Teresa Vallicrosa, Albert Gràcia, Pitu Manuben, Gerard Minguez, Pablo Plaza o Adrián Quiles.

Narra la historia del joven Frederick Frankenstein, un neurocirujano que hereda el castillo de su abuelo en Transilvania que, aunque trata de evitar caer en los mismos errores que su antepasado, termina visitando el cementerio para crear su propio monstruo.

"El jovencito Frankenstein" es una historia que el cineasta estadounidense Mel Brooks llevó a la gran pantalla en 1974 y posteriormente versionó para el teatro, una revisión que, según ha indicado Ferrer, superó a la película.

"En España fue una película mítica del género de la parodia. Y yo siempre he adorado la parodia que, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es ridiculizar sino homenajear algo que admiras", ha asegurado el dramaturgo sobre la obra producida por Letsgo.

Ferrer, que también dirigió "La Familia Addams", ha explicado que "El jovencito Frankenstein" es un espectáculo "al estilo Broadway", con una partitura "brillante", 16 cambios de escenografía, 24 artistas en escena y 9 músicos en directo.

"Lo que pretendo es que el público salga del teatro más feliz de lo que ha entrado, y aquí os puedo asegurar que saldrán más felices", ha dicho sobre la obra a la que le ha añadido "cotidianeidad" para que los asistentes se identifiquen más con la historia.

El 70 % del éxito de un director, ha precisado, radica en que el texto que se está contando debe fluir con un lenguaje "claro y conciso".

"Yo me dejo llevar por mi intuición, por lo que me pide el texto y lo que me dan los actores. Y mi principal motivación es agradar al público, que es lo que queremos todos, que se lo pase bien", ha indicado Esteve, que destaca a su elenco por ser "los perfectos para sus personajes".

"El jovencito Frankenstein", con un presupuesto de cuatro millones y medio de euros, permanecerá en el Teatro de la luz Philips Gran Vía hasta finales de mayo.