Un musical promete transportar al público miamense a La Habana de 1958

Un musical que se estrenará mundialmente el 10 de octubre en un teatro de Coral Gables (Miami-Dade) promete "transportar" a los espectadores a La Habana de 1958, meses antes de la revolución que lideró Fidel Castro, dijeron hoy sus creadores.

"Havana Music Hall", basado en un libro de Carmen Peláez, es una historia "impactante" que representa a "los cubanos que vinieron (a EE.UU.)" y a "los que no pudieron salir" de la isla, dijo a Efe su directora, María Torres, después de un ensayo al que fue invitada la prensa miamense en el Actor's Playhouse del Miracle Theatre.

La obra narra la historia de la pareja musical compuesta por los esposos Rolando y Ramona Calderón, que están a punto de triunfar en los escenarios del mundo cuando la revolución de 1959 destruye la única vida que llegaron a conocer.

Unos sesenta años más tarde la obra encuentra a la pareja "tratando de olvidar el pasado en el devastado auditorio del Havana Music Hall, aunque otros no los dejen", dice un comunicado de la producción.

La música es de Richard Kagan y cuenta con un elenco de 28 personas, encabezado por Alexander Pimentel (joven Rolando), John Herrera (Orlando mayor), Linedy Genao (joven Ramona) e Isbelia Duràn (Ramona mayor).

Torres señaló que esta obra, que rinde homenaje a los músicos cubanos tradicionales, combina lo teatral con lo cinematográfico y constituye una experiencia para los espectadores que no se limita a la sala del Actor's Playhouse.

Desde que el espectador se acerca al teatro, en la misma Miracle Mile (la milla del milagro) de Coral Gables empiezan a sucederle cosas que le transportarán a La Habana de la época previa a la revolución, al igual que en el vestíbulo del teatro.

"La primera vez que fui a Cuba me emocionaron estos tremendos músicos al escuchar lo que les pasó durante la revolución cubana. Sus relatos se grabaron en mí y me inspiraron a escribir esta obra musical en honor de todos los inmigrantes", subrayó el compositor Kagan, que ha credo canciones como "Escape to Havana", "Place of my birth", "Todo es bueno en Cuba" y "I have my voice".

La directora de "Havana Music Hall" subrayó que le gustaría llevar esta obra a los escenarios de Cuba.

El director artístico y consultor creativo de "Havana Music Hall" es David Arisco y el equipo se compone también del traductor de la letra José "Perico" Hernández, el musicólogo cubano Luis Serrano, el supervisor musical Larry Blank, la dramaturga Carmen Rivera y el escenógrafo Paul Tate dePoo III.