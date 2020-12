El músico Josué Vergara recrea la atmósfera del último film de Montaz-Rosset

València, 31 dic (EFE).- El compositor valenciano Josué Vergara, premiado con el Hollywood Music in Media Award, regresa a la gran pantalla con la banda sonara de "Out of the blue", la última producción del laureado estudio Montaz-Rosset, un film lleno de adrenalina, arte y poesía rodado a más de 3.000 metros de altura.

"Out of the blue", que se estrenó el pasado 10 de diciembre en España en el BBK Mendi Film Festival de Bilbao, narra la historia de Maja y Sebastián, dos jóvenes acróbatas de Berna, y su reencuentro con un enigmático personaje que les embarca, junto a otros artistas de la calle y alpinistas, en el reto de llevar su arte a las altas montañas del Oberland suizo.

Vergara bromea en una conversación con Efe que llegó a este proyecto por una "historia de amor" con el estudio francés tras ver sus filmes "Summits of My Life" y "Path to Everest", que cuentan la hazaña del deportista catalán Kilian Jornet cuando subió dos veces el Everest sin oxígeno en una semana, y de quien asegura es un gran admirador.

"Tras ver los documentales sentí la necesidad de que aquello era para mí", recuerda el compositor. Así que buscó información del estudio francés y envió un correo electrónico a Sébastien Montaz-Rosset con pocas esperanzas de recibir alguna respuesta.

Para su sorpresa, al cuarto día Sébastien le respondía con una foto de él y su mujer en el estudio, levantando el dedo pulgar y la web de Vergara en las pantallas de los ordenadores de fondo. Ahí comenzaron nueve meses de trabajo, parte durante el confinamiento en su domicilio por la covid-19. Era la primera vez que Ventura se enfrentaba a crear la atmósfera sonora de una película de autor relacionada con el deporte.

"Out of the blue" es también una historia sobre las "primeras veces", relata el compositor, un documental “cargado de poesía”, que parte de la reunión de una serie de personajes que no se conocen, con distintos talentos, gente procedente del mundo del circo, artistas de calle, del acroyoga, acróbatas, funambulistas y hasta hombres pájaro que son “reclutados” para llevar su arte al pico más alto de los Alpes suizos.

Y esta unión genera “una química especial”, que es la que el músico valenciano ha querido transmitir en su composición.

¿El resultado? 43 minutos a los que Vergara aporta sonidos para intensificar la emoción y felicidad que entraña esta experiencia para sus protagonistas, y tensión en los momentos de mayor peligro, con ritmos hechos a base de la respiración humana que crea una atmósfera “claustrofóbica”.

Todo ello junto a instrumentos reales y virtuales, música electrónica y sintetizadores que consiguen un maridaje “entre lo emocional y lo absolutamente físico”, señala Vergara.

El trabajo para este film coincidió con el confinamiento, en el que el músico lanzó un proyecto personal, Naked (desnudo), composiciones en tiempo real que publicaba en su canal de Youtube y que ha tenido como resultado 17 temas de piano que ya pueden adquirirse en CD o en plataformas digitales.

Vergara acaba además de estrenar en la Mostra de Valencia el largometraje "Non-Living" y el documental "Segrelles. Ilustrador Universal", y trabaja en la banda sonora de la vida del diseñador Francis Montesinos.

Sus composiciones le han valido, entre otros reconocimientos, cinco medallas de plata en los "Global Music Awards", cinco "Akademia Music Awards" y el prestigioso "Jerry Goldsmith Award" en el Festival de Cine de Málaga. En noviembre de 2015, fue galardonado con el "Hollywood Music in Media Award", el “Oscar” de la música en el cine, por “Superhéroes”, dirigida por Abdelatif Hwidar y Natxo Alapont.

Vergara defiende que hay “mucho talento” en España, pero nuestro país “sigue sin darle el valor a la cultura, no solo en la música, sino en el cine y el arte en general”, y lamenta también su poca presencia en las escuelas.

“Tenemos una cantidad de talento en España espectacular pero estamos más mediatizados por la política que llena muchos más periódicos que las secciones de cultura”, lamenta, y se queja de que tenga que ser reconocido fuera "para despertar intereses aquí”.

Preguntado sobre con qué director de cine le gustaría trabajar, bromea y señala que, aunque es un “soñador” y le gustaría vivir una historia como la de Steven Spielberg y John Williams o Ennio Morricone y Sergio Leone, tiene "los pies en la tierra".

Eva Batalla