"My Octopus Teacher" consigue el Bafta al mejor docuemntal

Londres, 11 abr (EFE).- "My Octopus Teacher" obtuvo este domingo el Bafta a mejor documental en la 74 entrega de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

El film se impuso a "David Attenborough: A Life on our Planet", "The Dissident" y "The Social Dilemma", en una ceremonia virtual en la que sus creadores recibieron el premio desde sus casas.

La edición de los Bafta se celebra este año en el Royal Albert Hall de Londres de forma virtual y sin público, debido a las restricciones por la covid-19.