Najat el Hachmi: Echaba mucho de menos el contacto con los lectores

Barcelona, 23 abr (EFE).- La escritora Najat el Hachmi, ganadora del último premio Nadal por "El lunes nos querrán", ha confesado al iniciar la jornada del día de Sant Jordi que echaba de menos el contacto con los lectores, después de que el día del libro se suspendiera el año pasado por la pandemia.

"Estoy muy ilusionada y contenta por la respuesta que ya he recibido desde los últimos dos meses, y el retorno a Sant Jordi es positivo porque tenía muchas ganas de volver a contar con el contacto con los lectores, que echo mucho de menos, aunque siempre sea un contacto muy breve en días como hoy", ha dicho.

A su juicio, este 23 de abril es "el camino a una normalidad controlada, con todas las medidas de prevención, pero es esperanzador el hecho de volver a los rituales que teníamos antes de toda esta situación, para intentar sobreponernos un poco al dolor que ha causado el virus".

Ha recordado que "realmente ha habido mucho sufrimiento y ha habido muchas personas que se han visto afectadas de manera muy directa", pero los escritores pueden "intentar contribuir a paliar un poco ese dolor, intentando explicar historias, que aunque contengan dolor, el hecho de explicarlas puede resultar muy terapéutico".

Al igual que el mensaje que contiene su novela, El Hachmi se ha dirigido de manera especial a las lectoras, a las que ha pedido que "sean protagonistas de sus vidas, que no dejen que las releguen a un segundo lugar, que no dejen que decidan por ellas qué tienen que hacer o no, y que luchen por su libertad".